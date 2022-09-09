В Башкирии мужчина убил родного сына

В Салаватском районе перед судом предстал 65-летний мужчина. Его обвинили в убийстве родного сына.

По версии следствия, в селе Терменево 7 мая 39-летний мужчина поссорился со своим отцом. Он, угрожая ножом, выгонял родителя из дома. Мужчина был сильно пьян. Тогда отец взял нож и ударил им сына в грудь около трёх раз. От полученных травм сельчанин скончался сразу.

Во время судебного процесса свидетели охарактеризовали пенсионера как трудолюбивого и спокойного человека. Он занимался подсобным хозяйством. А его сын злоупотреблял спиртным, жил на пенсию отца и нигде не работал. Периодически мужчина выгонял родителя из дома.