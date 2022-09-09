Радий Хабиров дал старт работе фанерного цеха в Учалах

Сегодня руководитель региона посетил производственную площадку в Учалах, где его ознакомили с возможностями предприятия компании «Башкирский лесъ». Глава Башкортостана дал старт деревообрабатывающему производству. Цех построен в рамках инвестиционного проекта, получившего республиканскую поддержку.
Глава Башкортостана ознакомился с технологией производства фанеры, образцами выпускаемой продукции. Радий Хабиров также обсудил с руководством компании «Башкирский лесъ» перспективы дальнейшего развития предприятия. Инвестпроект стоимостью 235 млн рублей одобрили на заседании «Инвестчаса» в июле 2021 года.
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