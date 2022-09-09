Радий Хабиров дал старт работе фанерного цеха в Учалах

Сегодня руководитель региона посетил производственную площадку в Учалах, где его ознакомили с возможностями предприятия компании «Башкирский лесъ». Глава Башкортостана дал старт деревообрабатывающему производству. Цех построен в рамках инвестиционного проекта, получившего республиканскую поддержку.