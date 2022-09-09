Четвертая бригада рабочих из Башкирии восстанавливает дороги в ЛНР

Исторический поворот. Рабочий Башкиравтодора Дмитрий Хакимов из Учалов приехал добровольцем в ЛНР, чтобы помочь братской республике в восстановлении. И главное, говорит Дмитрий, здесь, вблизи города Петровское, в составе 112-й Башкавдивизии воевал его дед – майор Галимов Ахмед Мухамадеевич. Сегодня в Донбассе трудится четвертая смена добровольцев.

Асфальт, что сыплется в кузов большегрузов, как символ новой жизни Краснолучского района ЛНР. Асфальтобетонный завод привезли сюда в мае этого года и возвели в рекордные сроки – всего за две недели. Мощность предприятия оценивается почти в 1000 тонн асфальта в сутки.

Мощности завода в сутки – 960 тонн, максимальная мощность, а так мы в сутки 250-300 тонн асфальта производим, этого нам достаточно, чтобы выполнить ямочный ремонт и идти сплошным асфальтированием. Все у нас есть для этого. Азамат Абдрахманов, руководитель аппарата правительства, министр Республики Башкортостан

В Луганскую Народную Республику из Башкортостана еще седьмым гумконвоем привезли всю необходимую технику и первую вахту с рабочими Башкиравтодора. Сейчас на Донбассе трудится уже четвертая смена дорожников-добровольцев. На территории Красного Луча и Петровского свою миссию выполняют 35 человек.

Песок и щебень грузится в сушильный барабан, здесь они нагреваются до нужной температуры и попадают уже в аппарат, который называется грохот. Он уже разделяет содержимое по фракциям и отправляет его в бункер горячего материала, после чего песок и щебень взвешивают и выгружают в специальную установку, где их смешивают с битумом. На выходе уже получается готовый асфальт.

Груженный асфальтом самосвал отправляется уже в «поля», где работают бригады башкирских дорожников. Основные силы уходят на восстановление трассы от города Петровское до села Ивановка. Здесь необходимо проложить почти 7 километров нового покрытия.

Около 7 км нужно проложить, сейчас проложили полтора. Укладка асфальта ведется частями, где-то в два слоя, где-то в один слой – зависит от изношенности асфальта, от дефектовки. Руслан Аллаяров, дорожный мастер Бирского ДРСУ

Все командированные рабочие Башкиравтодора находятся здесь по зову сердца. У каждого свои причины. Например, Дмитрий Хакимов из Учалов – среди первых, кто вызвался на вахту в ЛНР. Именно здесь, вблизи города Петровское, в составе 112-й Башкавдивизии воевал его дедушка – майор Галимов Ахмед Мухамадеевич.

У меня воевал дед в 112-й Башкавдивизии, занимал должность майора, я на правах отчизны решил сюда поехать. Потому что здесь он тоже боевое участие принимал, хотел бы повидать, где он был. В числе первых мы подали, нам одобрили, мы поехали сюда непосредственно. Дмитрий Хакимов, дорожный рабочий Учалинского ДРСУ

На этой дороге ремонт не проводился около 30 лет. Из-за образовавшихся ям местные жители добирались до Петровского объездными путями, кто-то даже предпочитал такой трассе поле. Сотрудники Башкиравтодора начали чинить дорогу с самых проблемных участков.