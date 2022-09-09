Четвертая бригада рабочих из Башкирии восстанавливает дороги в ЛНР

Исторический поворот. Рабочий Башкиравтодора Дмитрий Хакимов из Учалов приехал добровольцем в ЛНР, чтобы помочь братской республике в восстановлении. И главное, говорит Дмитрий, здесь, вблизи города Петровское, в составе 112-й Башкавдивизии воевал его дед – майор Галимов Ахмед Мухамадеевич. Сегодня в Донбассе трудится четвертая смена добровольцев.
Асфальт, что сыплется в кузов большегрузов, как символ новой жизни Краснолучского района ЛНР. Асфальтобетонный завод привезли сюда в мае этого года и возвели в рекордные сроки – всего за две недели. Мощность предприятия оценивается почти в 1000 тонн асфальта в сутки.
В Луганскую Народную Республику из Башкортостана еще седьмым гумконвоем привезли всю необходимую технику и первую вахту с рабочими Башкиравтодора. Сейчас на Донбассе трудится уже четвертая смена дорожников-добровольцев. На территории Красного Луча и Петровского свою миссию выполняют 35 человек.
Песок и щебень грузится в сушильный барабан, здесь они нагреваются до нужной температуры и попадают уже в аппарат, который называется грохот. Он уже разделяет содержимое по фракциям и отправляет его в бункер горячего материала, после чего песок и щебень взвешивают и выгружают в специальную установку, где их смешивают с битумом. На выходе уже получается готовый асфальт.
Груженный асфальтом самосвал отправляется уже в «поля», где работают бригады башкирских дорожников. Основные силы уходят на восстановление трассы от города Петровское до села Ивановка. Здесь необходимо проложить почти 7 километров нового покрытия.
Все командированные рабочие Башкиравтодора находятся здесь по зову сердца. У каждого свои причины. Например, Дмитрий Хакимов из Учалов – среди первых, кто вызвался на вахту в ЛНР. Именно здесь, вблизи города Петровское, в составе 112-й Башкавдивизии воевал его дедушка – майор Галимов Ахмед Мухамадеевич.
На этой дороге ремонт не проводился около 30 лет. Из-за образовавшихся ям местные жители добирались до Петровского объездными путями, кто-то даже предпочитал такой трассе поле. Сотрудники Башкиравтодора начали чинить дорогу с самых проблемных участков.
Вторая бригада дорожников работает в Красном Луче. Согласно плану, сотрудники Башкиравтодора должны привести в порядок 20 дорог местного значения и 6 республиканского. Сроки поставлены до конца октября этого года.