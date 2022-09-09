ФК «Уфа» пополнили сразу четыре новых игрока

Футбольный клуб «Уфа» серьёзно обновился в последний день трансферного окна. Первым команду пополнил 26-летний нападающий Илья Молтенинов. Воспитанник академии «Чертаново» выступал за красноярский «Енисей», в этом сезоне забил 2 мяча в Первой лиге.

Затем к «Уфе» присоединился 22-летний атакующий полузащитник Даниил Ерофеев, воспитанник московского «Динамо» последний сезон провёл в ФК «Тверь». На правах свободного агента «Уфу» пополнил опытный 33-летний Иван Темников. Правый защитник последний сезон провёл в московском «Торпедо», за свою карьеру выступал за «Урал», «Рубин», «Динамо» и другие клубы. Наконец, четвёртым приобретением «Уфы» стал 28-летний полузащитник «Урала» Алексей Евсеев, он перешёл в стан горожан на правах аренды. Алексей – воспитанник питерского «Зенита».