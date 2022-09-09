Спасатели Башкирии пришли на помощь заблудившимся в лесу мужчинам

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщает, что за сутки помощь спасателям потребовалась двум мужчинам, которые потерялись в лесу.

Фото №1 - Спасатели Башкирии пришли на помощь заблудившимся в лесу мужчинам

Мужчины заблудились в лесных массивах в селе Билялово Баймакского района и в Калининском районе Уфы. К счастью, их удалось быстро найти. Помощь врачей им не потребовалась.

Представители ведомства напомнили, что делать, если вы заблудились:

  • Если вы поняли, что потерялись, необходимо оставаться на месте.
  • По возможности немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону 112.
  • Если точно знаете, что вас ищут, оставайтесь на месте: разведите костер, пойте песни, чтобы вас было легче обнаружить. Ни в коем случае нельзя садиться на землю или камень, лучше изготовить возвышение из мха и веток.
  • Если вас не ищут, то прислушайтесь, не доносятся ли звуки, свидетельствующие о близости людей. Не торопитесь идти на звук, необходимо несколько раз проверить его направление. 
  • Вам могут встретиться линейные ориентиры: просеки, тропы, лесные дороги. Особенно удобны для движения квартальные просеки: они проходят строго с севера на юг и с запада на восток. Искать вас будут в первую очередь на просеках и тропах, поэтому не сходите с них в лесной массив.
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