Спасатели Башкирии пришли на помощь заблудившимся в лесу мужчинам
Госкомитет Башкирии
по ЧС сообщает, что за сутки помощь спасателям потребовалась двум мужчинам,
которые потерялись в лесу.
Мужчины заблудились
в лесных массивах в селе Билялово Баймакского района и в Калининском районе
Уфы. К счастью, их удалось быстро найти. Помощь врачей им не потребовалась.
Представители
ведомства напомнили, что делать, если вы заблудились:
Если вы поняли, что потерялись, необходимо оставаться на месте.
По возможности немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону 112.
Если точно знаете, что вас ищут, оставайтесь на месте: разведите костер, пойте песни, чтобы вас было легче обнаружить. Ни в коем случае нельзя садиться на землю или камень, лучше изготовить возвышение из мха и веток.
Если вас не ищут, то прислушайтесь, не доносятся ли звуки, свидетельствующие о близости людей. Не торопитесь идти на звук, необходимо несколько раз проверить его направление.
Вам могут встретиться линейные ориентиры: просеки, тропы, лесные дороги. Особенно удобны для движения квартальные просеки: они проходят строго с севера на юг и с запада на восток. Искать вас будут в первую очередь на просеках и тропах, поэтому не сходите с них в лесной массив.