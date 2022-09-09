Спасатели Башкирии пришли на помощь заблудившимся в лесу мужчинам

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщает, что за сутки помощь спасателям потребовалась двум мужчинам, которые потерялись в лесу.

Мужчины заблудились в лесных массивах в селе Билялово Баймакского района и в Калининском районе Уфы. К счастью, их удалось быстро найти. Помощь врачей им не потребовалась.

Представители ведомства напомнили, что делать, если вы заблудились: