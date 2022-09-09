Радий Хабиров посетил промышленные и социальные объекты Учалинского района

Инвестиции на десятки миллиардов рублей, а также одна из самых больших школ в Зауралье, рассчитанная на 1225 учеников. Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил промышленные и социальные объекты в Учалах. Руководитель региона также принял участие в запуске нового производства по изготовлению фанерных листов.

Прошлым летом проект «Башкирский лес» обсудили на «Инвестчасе». Сегодня новое производство уже запущено. Вложения в завод составили 235 миллионов рублей. На импортном оборудовании будут выпускать 6000 кубометров фанеры в год.

Сегодня мы открываем новое предприятие, которое совершенно точно нужно было Учалам. Наша республика богата лесными ресурсами. Уверен, продукция нового завода будет востребована, потому что темпы жилищного строительства в России и нашей республике растут. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Спрос на продукцию действительно высокий. Рынок сбыта – российские регионы и страны ближнего зарубежья. На всех этапах строительства республика оказывала инвесторам поддержку.

Для Учалинского района есть несколько важных моментов. Во-первых, это рабочие места. Во-вторых, в районе есть порядка 2 млн кубических метров березы и имеются проблемы с перестойными лесами. Как раз эту проблему эти заводы будут частично решать. Асхат Асадуллин, заместитель главы администрации Учалинского района по предпринимательству и инвестициям

Современное высокотехнологичное оборудование установлено и на Учалинской швейной фабрике. Проектирование раскладок и лекал позволяет в короткие сроки разрабатывать новые модели любого размера и роста. Ассортимент – более 300 наименований зимней и летней одежды. С начала текущего года выручка предприятия превысила 220 миллионов рублей. Радий Хабиров пообщался с сотрудницами фабрики, ответил на их вопросы и особое внимание уделил условиям труда.

На самом предприятии всегда стараюсь смотреть условия труда: несколько людям комфортно работать, насколько чисто, насколько тепло. Тут кондиционеры стоят летом, зимой тепло. Уважительное отношение. Сейчас появляется много новых предприятий, и мы можем позволить себе уделять внимание не только росту их количества, но и условиях труда. И конечно, прежде всего, заработной плате. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкирский флагман цветной металлургии – Учалинский ГОК. На его долю приходится порядка половины объема добычи рудных полезных ископаемых. Не забывают на предприятии и об экологии – реализуют приоритетный инвестпроект стоимостью более 1,5 млрд. рублей. Строят вторую очередь сооружений глубокой доочистки промышленных сточных вод.

После реализации всех пяти этапов инвестпроекта мощность очистных сооружений составит 25 тысяч кубометров в сутки. И, что немаловажно, вся эта вода будет не сливаться, а возвращаться снова в производство. О ее чистоте говорит то, что она будет соответствовать нормативам рыбохозяйственного назначения.

Необходимость строительства такого объекта продиктовано экологией, это обязанность нашего предприятия. Марат Кинжебаев, начальник отдела капитального строительства АО «Учалинский ГОК»

Ещё 1,5 миллиарда рублей предприятие вложило в рекультивацию отработанной чаши Учалинского карьера. Хвосты обогащения обогатительной фабрики превратят в пастообразный продукт.

Уже идёт заполнение отработанного Учалинского карьера. Это позволит нам избежать ситуации, которая несколько лет назад произошла в Сибае. Там в своё время, к сожалению, не приняли нужные решения по отработанному карьеру. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Самым крупным инвестпроектом Учалинского ГОК является строительство подземного рудника для разработки Ново-Учалинского месторождения медноколчеданных руд. Запасы оцениваются в 126 миллионов тонн, а вложения составят 40 миллиардов рублей. Довольно солидную сумму направили и на благоустройство пляжа в рамках Всероссийского конкурса малых городов – более 34,5 миллиона рублей. Создали прогулочные зоны, новый пирс, построили игровую площадку и здание для продажи сувениров. Однако благоустройство остальной территории идёт не столько интенсивно. Радий Хабиров отметил, что наблюдается отставание от графика.

Этот подрядчик взял несколько объектов на территории республики и везде затянул сроки. Понятно, что всё это мы оперативно исправим, но с ним больше работать не будем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот строительство новой полилингвальной школы на 1225 мест завершили в срок. Сейчас тут ведутся пуско-наладочные работы.

Эта школа значительно нас разгрузит. Две школы станут односменными. Нурзида Абдрахманова, начальник отдела образования Учалинского района

Глава Башкортостана осмотрел учебные классы, столовую, актовый и спортивный залы. После завершения аукционов в кабинеты завезут мебель и учебное оборудование.

Сразу видно, что строители качественно выполнили все работы. Использовали хорошие материалы. Пока есть небольшие отставания по поставке оборудования. Но подрядная организация выполняет свои обязательства в срок и с надлежащим качеством. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан