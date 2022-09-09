Радий Хабиров посетил промышленные и социальные объекты Учалинского района

Инвестиции на десятки миллиардов рублей, а также одна из самых больших школ в Зауралье, рассчитанная на 1225 учеников. Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил промышленные и социальные объекты в Учалах. Руководитель региона также принял участие в запуске нового производства по изготовлению фанерных листов.
Прошлым летом проект «Башкирский лес» обсудили на «Инвестчасе». Сегодня новое производство уже запущено. Вложения в завод составили 235 миллионов рублей. На импортном оборудовании будут выпускать 6000 кубометров фанеры в год.
Спрос на продукцию действительно высокий. Рынок сбыта – российские регионы и страны ближнего зарубежья. На всех этапах строительства республика оказывала инвесторам поддержку.
Современное высокотехнологичное оборудование установлено и на Учалинской швейной фабрике. Проектирование раскладок и лекал позволяет в короткие сроки разрабатывать новые модели любого размера и роста. Ассортимент – более 300 наименований зимней и летней одежды. С начала текущего года выручка предприятия превысила 220 миллионов рублей. Радий Хабиров пообщался с сотрудницами фабрики, ответил на их вопросы и особое внимание уделил условиям труда.
Башкирский флагман цветной металлургии – Учалинский ГОК. На его долю приходится порядка половины объема добычи рудных полезных ископаемых. Не забывают на предприятии и об экологии – реализуют приоритетный инвестпроект стоимостью более 1,5 млрд. рублей. Строят вторую очередь сооружений глубокой доочистки промышленных сточных вод.
После реализации всех пяти этапов инвестпроекта мощность очистных сооружений составит 25 тысяч кубометров в сутки. И, что немаловажно, вся эта вода будет не сливаться, а возвращаться снова в производство. О ее чистоте говорит то, что она будет соответствовать нормативам рыбохозяйственного назначения.
Ещё 1,5 миллиарда рублей предприятие вложило в рекультивацию отработанной чаши Учалинского карьера. Хвосты обогащения обогатительной фабрики превратят в пастообразный продукт.
Самым крупным инвестпроектом Учалинского ГОК является строительство подземного рудника для разработки Ново-Учалинского месторождения медноколчеданных руд. Запасы оцениваются в 126 миллионов тонн, а вложения составят 40 миллиардов рублей. Довольно солидную сумму направили и на благоустройство пляжа в рамках Всероссийского конкурса малых городов – более 34,5 миллиона рублей. Создали прогулочные зоны, новый пирс, построили игровую площадку и здание для продажи сувениров. Однако благоустройство остальной территории идёт не столько интенсивно. Радий Хабиров отметил, что наблюдается отставание от графика.
А вот строительство новой полилингвальной школы на 1225 мест завершили в срок. Сейчас тут ведутся пуско-наладочные работы.
Глава Башкортостана осмотрел учебные классы, столовую, актовый и спортивный залы. После завершения аукционов в кабинеты завезут мебель и учебное оборудование.
Первыми в новое здание заедут начальные классы. Школа откроется после получения лицензии на образовательную деятельность.