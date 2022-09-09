В Уфе стартовал Межрегиональный форум учителей родного языка и литературы

Если мы говорим о полилингвальном образовании, то родные языки – это разные языки. Это множество языков республики, то и технологии нужны определяющие возможности для всех языков. В Башкортостане есть именно этот компонент, который очень специфичен и прогрессивен.

Елизавета Хамраева, научный руководитель межвузовского Центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена /г. Санкт-Петербург/