В Уфе стартовал Межрегиональный форум учителей родного языка и литературы

В столицу республики приехали около 300 педагогов, а также гости из других регионов. На разных площадках учителя выступали с презентациями и участвовали в дискуссиях на тему методик преподавания и семейного воспитания. Главная цель – популяризация изучения родных языков, в том числе и с использованием современных технологий. А федеральные эксперты отмечают, что в этом плане у Башкортостана могут поучиться и другие регионы.
Строки о красоте и силе родного языка. Любовь к нему дети разных национальностей выражают в стихах. А за их выступлением внимательно следят те, кто эту любовь прививает – учителя. Межрегиональный форум собрал около 300 педагогов родного языка со всей республики. И каждый приехал в Уфу, чтобы рассказать о своих наработках.
Все на экране смартфона. Изучать родной язык маленькие дети могут с легкостью. Задания идут в виде игры. Идея принадлежит учителям школы №14 в Ишимбае.
Игровую методику школьные наставники вместе с Ассоциацией учителей башкирского языка республики внедряют активно. Благодаря гранту Главы Башкортостана заработал проект «БЕЛемАЛ», который позволил создать и такие настольные игры и учебные пособия.
Инновационные технологии, взаимодействие культуры и языка, полилингвальные и билингвальные школы, медиапространство. Образовательные площадки – это и новые знания, и обмен опытом, новый импульс развития. Учителя отмечают, что республика уделяет большое внимание развитию и изучению родных языков.
Многонациональность – это богатство. И красочное соцветие народов региона можно было увидеть на этнокультурной выставке разных школ. Башкирская юрта, русская изба, задорные польские и украинские песни, немецкий и еврейский учебные центры. В республике изучается 14 языков. Основной принцип работы всех – не навязывать изучение родного языка, а сделать модным его знание и умение писать. И в этом плане важна межпоколенческая передача языка.
В республике уже есть четыре полилингвальные школы. Планируется открытие еще двух – в Хайбуллинском и Учалинском районах. А в Мишкинском районе скоро появится первая в стране марийская полилингвальная школа. К слову, Башкортостан может стать всероссийским центром реализации полилингвальной поликультурного образования.
О том, что Башкортостан в этом направлении идет в числе лидеров, говорят и федеральные эксперты. То, как построена работа полилингвального образования в республике во многом может быть образцом для других.
Форум завершится завтра. В Конгресс-холле «Торатау» учителя и воспитатели встретятся с Радием Хабировым. Они представят свои идеи по популяризации родных языков и, в частности, созданию условий для их изучения в детских садах.