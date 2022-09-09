В Уфе стартовал Межрегиональный форум учителей родного языка и литературы

В столицу республики приехали около 300 педагогов, а также гости из других регионов. На разных площадках учителя выступали с презентациями и участвовали в дискуссиях на тему методик преподавания и семейного воспитания. Главная цель – популяризация изучения родных языков, в том числе и с использованием современных технологий. А федеральные эксперты отмечают, что в этом плане у Башкортостана могут поучиться и другие регионы.

Строки о красоте и силе родного языка. Любовь к нему дети разных национальностей выражают в стихах. А за их выступлением внимательно следят те, кто эту любовь прививает – учителя. Межрегиональный форум собрал около 300 педагогов родного языка со всей республики. И каждый приехал в Уфу, чтобы рассказать о своих наработках.

Все на экране смартфона. Изучать родной язык маленькие дети могут с легкостью. Задания идут в виде игры. Идея принадлежит учителям школы №14 в Ишимбае.

Игровую методику школьные наставники вместе с Ассоциацией учителей башкирского языка республики внедряют активно. Благодаря гранту Главы Башкортостана заработал проект «БЕЛемАЛ», который позволил создать и такие настольные игры и учебные пособия.

Это учебные пособия предназначены для обучающихся 1-9 классов, изучающих башкирский язык как государственный. Выпустили вот такой вот алфавит, он со стихами, скороговорками, пословицами, загадками.

Венера Аюпова, учитель башкирского языка и литературы школы №14 г. Ишимбай, заслуженный учитель Республики Башкортостан

Инновационные технологии, взаимодействие культуры и языка, полилингвальные и билингвальные школы, медиапространство. Образовательные площадки – это и новые знания, и обмен опытом, новый импульс развития. Учителя отмечают, что республика уделяет большое внимание развитию и изучению родных языков.

Нас обрадовали в этом году. Перед началом нового учебного года поступили новые учебники по марийскому языку и литературе. Все школы обеспечены.

Анжелика Юзукбаева, учитель марийского языка и литературы марийской гимназии им. Я.Ялкайна /Мишкинский район/
Фото №1 - В Уфе стартовал Межрегиональный форум учителей родного языка и литературы

Многонациональность – это богатство. И красочное соцветие народов региона можно было увидеть на этнокультурной выставке разных школ. Башкирская юрта, русская изба, задорные польские и украинские песни, немецкий и еврейский учебные центры. В республике изучается 14 языков. Основной принцип работы всех – не навязывать изучение родного языка, а сделать модным его знание и умение писать. И в этом плане важна межпоколенческая передача языка.

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Основная задача изучения по родным языкам – не чтобы заставить русского мальчика говорить по-башкирски или по-татарски, а чтобы, прежде всего, башкирские мальчик и девочка, татарские мальчик и девочка знали свой родной язык. Говорили на нем, передавали в последующем своим детям. Процессы глобализации и урбанизации все-таки поглощают родные языки. И здесь задача – сохранить их в этих условиях.

Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

В республике уже есть четыре полилингвальные школы. Планируется открытие еще двух – в Хайбуллинском и Учалинском районах. А в Мишкинском районе скоро появится первая в стране  марийская полилингвальная школа. К слову, Башкортостан может стать всероссийским центром реализации полилингвальной поликультурного образования.

Мы вышли с предложением к нашим коллегам из федерального центра из Министерства просвещения России провести здесь большой форум, собрать коллег из других субъектов, где развиваются аналогичные школы, и здесь уже выработать единую российскую концепцию, методологию полилингвального образования в России.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

О том, что Башкортостан в этом направлении идет в числе лидеров, говорят и федеральные эксперты. То, как построена работа полилингвального образования в республике во многом может быть образцом для других.

Если мы говорим о полилингвальном образовании, то родные языки – это разные языки. Это множество языков республики, то и технологии нужны определяющие возможности для всех языков. В Башкортостане есть именно этот компонент, который очень специфичен и прогрессивен.

Елизавета Хамраева, научный руководитель межвузовского Центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена /г. Санкт-Петербург/

Форум завершится завтра. В Конгресс-холле «Торатау» учителя и воспитатели встретятся с Радием Хабировым. Они представят свои идеи по популяризации родных языков и, в частности, созданию условий для их изучения в детских садах.

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