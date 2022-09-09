Радий Хабиров поручил разработать программу оказания медпомощи родственникам военнослужащих

Сегодня в Учалинском районе Глава Башкортостана побывал у матери младшего сержанта Тимура Кильмухаметова, погибшего в ходе специальной военной операции. Руководитель региона передал Розе Дамировне орден генерала Шаймуратова.

Тимур Кильмухаметов прошёл срочную службу в Вооружённых Силах России, а в 2019 году заключил контракт. Погиб в апреле 2022 года при выполнении боевых задач. Посмертно награждён орденом Мужества. Во время беседы с матерью воина Радий Хабиров подчеркнул, что республика всегда поддержит родных и близких погибших бойцов.

Фото №1 - Радий Хабиров поручил разработать программу оказания медпомощи родственникам военнослужащих

Родителям нужно рассказать о своем ребенке, на мой взгляд, им чуточку легче становится. Нам тоже хочется понять, что за парень был. Это самые лучшие наши ребята. Тут всем миром нужно внимание уделять. Это наши герои!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Радий Хабиров навестил семью старшего сержанта Владислава Саламатова, погибшего в ходе специальной военной операции. Руководитель региона пообщался с родителями воина и передал Игорю Александровичу и Наталье Ивановне орден генерала Шаймуратова. Владислав Саламатов в 2020 году закончил Казачий кадетский корпус Златоустовского индустриального колледжа имени Павла Аносова. В том же году призван в армию, заключил контракт о прохождении военной службы. Старший разведчик погиб в марте 2022 года при исполнении воинского долга. Посмертно награжден орденом Мужества.

Фото №2 - Радий Хабиров поручил разработать программу оказания медпомощи родственникам военнослужащих
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