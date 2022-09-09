Радий Хабиров поручил разработать программу оказания медпомощи родственникам военнослужащих

Сегодня в Учалинском районе Глава Башкортостана побывал у матери младшего сержанта Тимура Кильмухаметова, погибшего в ходе специальной военной операции. Руководитель региона передал Розе Дамировне орден генерала Шаймуратова.
Тимур Кильмухаметов прошёл срочную службу в Вооружённых Силах России, а в 2019 году заключил контракт. Погиб в апреле 2022 года при выполнении боевых задач. Посмертно награждён орденом Мужества. Во время беседы с матерью воина Радий Хабиров подчеркнул, что республика всегда поддержит родных и близких погибших бойцов.
Также Радий Хабиров навестил семью старшего сержанта Владислава Саламатова, погибшего в ходе специальной военной операции. Руководитель региона пообщался с родителями воина и передал Игорю Александровичу и Наталье Ивановне орден генерала Шаймуратова. Владислав Саламатов в 2020 году закончил Казачий кадетский корпус Златоустовского индустриального колледжа имени Павла Аносова. В том же году призван в армию, заключил контракт о прохождении военной службы. Старший разведчик погиб в марте 2022 года при исполнении воинского долга. Посмертно награжден орденом Мужества.