Радий Хабиров поручил разработать программу оказания медпомощи родственникам военнослужащих

Родителям нужно рассказать о своем ребенке, на мой взгляд, им чуточку легче становится. Нам тоже хочется понять, что за парень был. Это самые лучшие наши ребята. Тут всем миром нужно внимание уделять. Это наши герои!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан