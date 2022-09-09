Уфимская детская клиническая больница №17 отметила 65-летие

Большая ответственность за самых маленьких. 65 лет исполнилось детской больнице №17. Несмотря на обозначение «городская», она обслуживает и северную часть республики, помогая детям в самых сложных ситуациях. А в пандемию медикам пришлось научиться работать в новых условиях.

Он даже и закричать толком не в силах. Коронавирус ударил по маленьким лёгким малыша. Кажется, надо быть ювелиром, чтобы лечить таких крошек и волшебником, чтобы их понимать без слов.

В конце прошлого года из-за большого числа заболевших малышей на базе 17-й больницы открыли ковидное отделение. До мая врачи спасали от смерти тех, кто только начал жить. Сквозь латексные перчатки они старались передать малышам тепло, которого от мам они получить пока не могли. Подрываясь к детям при малейшем звуке.

Казалось бы, за 65 лет существования больницы они видели всё. Но перед юбилеем жизнь в виде пандемии преподнесла им ещё одно испытание на профессионализм. Изначально 17-я больница была взрослой. Но со временем медучреждение развивалось, здесь открывались первые профильные детские отделения в республике.

И за всеми отделениями стоят люди. В честь 65-летнего юбилея сотрудники медучреждения получили награды от Министерства здравоохранения. Чествовали и молодых специалистов, которые недавно решили пополнить ряды медработников 17-й больницы. Но главная награда для врачей не это, а теплые объятия маленьких пациентов. Многие росли на их глазах и благодаря их таланту.