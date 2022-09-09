В Салавате прошли патриотические мероприятия в поддержку российской армии

Вышли на улицы, чтобы выразить поддержку российской армии, а также показать единство и сплочённость. В Салавате сегодня вечером прошел митинг-концерт «За Россию», а перед этим в одной из школ города открыли мемориальную доску военнослужащему, погибшему во время спецоперации. В рамках патриотических мероприятий сегодня также состоялся фестиваль ГТО среди студентов.
Школа №7 в Салавате. Первым директором учебного заведения был фронтовик, участник Великой Отечественной войны Николай Пастухов. Память о нём и еще о двух защитниках Отечества увековечены на стене школы. Здесь и мемориальная доска Александру Бочкарёву, погибшему при выполнении интернационального долга в Афганистане, и памятная табличка Равилю Рафикову, ушедшему из жизни в Чеченской республике. Поколения менялись, а свои герои у школы были всегда. Сегодня на стене СОШ №7 в Салавате увековечили имя еще одного выпускника Равиля Гумерова. Он погиб при исполнении воинского долга во время спецоперации.
Говорили сегодня о патриотизме и любви к Родине и во время открытия фестиваля ГТО. В Салавате состязались между собой студенты местных ссузов и вузов. Среди гостей мероприятия – руководитель спортивного военно-патриотического клуба Сергей Данилов. В работе с воспитанниками отдельное внимание уделяет духовно-нравственному воспитанию.
На такой патриотической ноте проходила сегодня сдача норм ГТО. Между собой состязались как учащиеся, так и преподаватели средних и высших учебных заведений. В каждой команде по 15 человек.
Один за всех и все за одного. На этапы участники выходили дружными коллективами. Фестиваль проходил в форме командного зачёта.
Патриотические мероприятия в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, завершились минтинг-концертом «За Россию». На площади перед центром «Агидель» в Салавате выступили творческие коллективы города.