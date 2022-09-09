В Салавате прошли патриотические мероприятия в поддержку российской армии

Вышли на улицы, чтобы выразить поддержку российской армии, а также показать единство и сплочённость. В Салавате сегодня вечером прошел митинг-концерт «За Россию», а перед этим в одной из школ города открыли мемориальную доску военнослужащему, погибшему во время спецоперации. В рамках патриотических мероприятий сегодня также состоялся фестиваль ГТО среди студентов.

Школа №7 в Салавате. Первым директором учебного заведения был фронтовик, участник Великой Отечественной войны Николай Пастухов. Память о нём и еще о двух защитниках Отечества увековечены на стене школы. Здесь и мемориальная доска Александру Бочкарёву, погибшему при выполнении интернационального долга в Афганистане, и памятная табличка Равилю Рафикову, ушедшему из жизни в Чеченской республике. Поколения менялись, а свои герои у школы были всегда. Сегодня на стене СОШ №7 в Салавате увековечили имя еще одного выпускника Равиля Гумерова. Он погиб при исполнении воинского долга во время спецоперации.

Это был удивительный ученик нашей школы, это был талантливый мальчик. Его жизнь, его смерть, его подвиг навсегда останется в памяти учителей, учащихся нашей школы. Низкий поклон родителям Равиля, которые воспитали настоящего воина, мужественного солдата. Елена Вяхирева, директор школы №7 г. Салавата

Говорили сегодня о патриотизме и любви к Родине и во время открытия фестиваля ГТО. В Салавате состязались между собой студенты местных ссузов и вузов. Среди гостей мероприятия – руководитель спортивного военно-патриотического клуба Сергей Данилов. В работе с воспитанниками отдельное внимание уделяет духовно-нравственному воспитанию.

Патриотизм возникает от любви к Родине. Это честь и почитание наших дедов, прадедов, которые высокой ценой завоевали победу против фашизма. На сегодняшний день фашизм опять развязал свои руки. Нам нужно молодежи показать, что мы должны сейчас сплотиться, они должны знать свою веру, свои традиции, культуру, чтить отцов своих, чтить подвиги наших воинов. Сергей Данилин, руководитель спортивного военно-патриотического клуба «Дмитрий Донской»

На такой патриотической ноте проходила сегодня сдача норм ГТО. Между собой состязались как учащиеся, так и преподаватели средних и высших учебных заведений. В каждой команде по 15 человек.

Здесь сегодня дети сдают прыжки в длину с места, наклон вперед на проверку гибкости, скоростные и силовые качества у нас проверяются, пресс, разгибание рук лежа на полу. Антон Панков, главный судья соревнований

Один за всех и все за одного. На этапы участники выходили дружными коллективами. Фестиваль проходил в форме командного зачёта.