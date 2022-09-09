Аскар Абдразаков выступил на концерте в Луганске

Аскар Абдразаков сегодня выступил в Луганске на концерте, который был приурочен к празднованию Дня города. В воскресенье столице Луганской народной республике исполняется 227 лет.
Это уже шестой визит солиста Мариинского театра на Донбасс. В Луганск оперный певец приехал накануне из Донецкой народной республики, где выступал на открытии памятника «Саур-Могила». Аскар Абдразаков поздравил луганчан со сцены Дворца культуры с Днем города и исполнил свои известные композиции.
«Он воистину великий исполнитель, но главное он – настоящий сильный и порядочный мужчина! В непростые времена, когда наша страна защищает свои интересы и народ Донбасса, он встал в ряды тех, кто за справедливость и за Россию», – написал в своих соцсетях Радий Хабиров.