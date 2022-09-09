Аскар Абдразаков выступил на концерте в Луганске

Аскар Абдразаков сегодня выступил в Луганске на концерте, который был приурочен к празднованию Дня города. В воскресенье столице Луганской народной республике исполняется 227 лет.

Это уже шестой визит солиста Мариинского театра на Донбасс. В Луганск оперный певец приехал накануне из Донецкой народной республики, где выступал на открытии памятника «Саур-Могила». Аскар Абдразаков поздравил луганчан со сцены Дворца культуры с Днем города и исполнил свои известные композиции.

«Он воистину великий исполнитель, но главное он – настоящий сильный и порядочный мужчина! В непростые времена, когда наша страна защищает свои интересы и народ Донбасса, он встал в ряды тех, кто за справедливость и за Россию», – написал в своих соцсетях Радий Хабиров. 

Мне хочется поздравить всех – и россиян, и луганчан. Для нас очень дорог народ, очень дорога дружба. Как говорится, мы своих не бросаем. Для нас очень важен тот момент, когда нужна дружеская рука помощи. 

Аскар Абдразаков, заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан
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