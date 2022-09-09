Башкирские спортсмены отличились на Кубке России по инклюзивному парусному спорту

Соревнования проходили в Подмосковье. Участники с особенностями здоровья из 12 регионов страны выступали на двухместных надувных катамаранах. Как готовились яхтсмены из республики и кто стал их главным конкурентом?
Всего к финишу устремились 15 регат, две из которых – из Башкортостана. Само плавательное средство или судно представляет собой надувной парусный катамаран. Вот экипаж Руслана Шакирова и Олега Ротова обходит соперника на повороте. Работают в связке: один с парусом, другой – с рулем. Задача спортсменов – дойти за три минуты до первого буйка. Затем до следующего. И так в определенной последовательности, которую устанавливают организаторы соревнований. Две лучшие пятерки квалификационных заездов попадают в финал состязаний.
Ветер – одна из составляющих успеха в парусном спорте. Чем он сильнее, тем больше шансов на победу. В тихую погоду гонки не получится, команды просто не сдвинутся с места. Всего в Кубке страны приняли участие представители 12 регионов. Лидеры в этом спорте – участники из Тюмени и Москвы. В республике инклюзивный парусный спорт появился только три года назад. И пока нашим спортсменам не просто конкурировать за первые строчки российского рейтинга. Команда Олега Ротова и Руслана Шакирова заняла по итогам основных стартов шестое место, а экипаж в составе Марселя Мударисова и Руслана Халилова стал вторым в ходе дополнительных стартов.
Инклюзивный парусный спорт – это история не только про медали, важнее, что занятия на воде способствуют реабилитации спортсменов. И для этого в регионе проводятся мастер-классы. Только в этом году с занятиями на воде познакомились представители Баймакского, Абзелиловского и Белорецкого районов.
Следующие соревнования и фестивали по инклюзивному парусному спорту пройдут весной. А в сентябре на Нугушском и Кармановском водохранилищах состоятся очередные мастер-классы для жителей республики.