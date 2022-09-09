«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором» в первом домашнем матче сезона

Счет уже на 22-й секунде матча открыл Антон Бурдасов, но почти сразу «Салават Юлаев» сравнял счёт усилиями Станислава Бочарова.

Второй период опять стартовал с шайбы «Трактора» – отличился Максим Шабанов. Юлаевцам потребовалось 26 секунд, чтобы восстановить равновесие – шайба на счету Степана Санникова. Ну а победное взятие ворот в третьем периоде оформил Александр Хмелевский. 3:2 – победа юлаевцев в первом домашнем матче сезона. Следующую встречу «Салават» сыграет 12 сентября против «Спартака». Начало матча в 19:00.