В Уфе поздним вечером загорелся торговый центр «Меркурий»

В Уфе примерно в половину десятого вечера 9 сентября произошел пожар в торговом центре «Меркурий» на ул. Кольцевой. Тушение пожара проходило по третьему рангу.

В МЧС республики сообщили, что прибывшие пожарные обнаружили открытое. Началось возгорание на третьем этаже торгового центра с переходом на крышу. Направился к месту происшествия также и начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов. Предварительно, огнем было охвачено 1500 кв. м.

В ходе работы пожарным удалось благополучно эвакуировать контактный зоопарк, который располагался в ТЦ. Спасено 56 животных: лисы, еноты, обезьяны и другие.

К двум часам ночи пожар был локализован на площади 5400 кв. м. В 3:45 удалось ликвидировать открытое горение. Предварительно, пострадавших нет.