В Уфе для тушения пожара в торговом центре привлекли вертолет Госкомитета РБ по ЧС

В Уфе вечером 9 сентября произошел пожар на третьем этаже торгового центра «Меркурий». Напомним, что пламя удалось локализовать ночью на площади более 5000 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 3:46.

Фото №1 - В Уфе для тушения пожара в торговом центре привлекли вертолет Госкомитета РБ по ЧС

Поливка торгового центра продолжилась и утром 10 сентября. В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что для тушения пожара в числе прочей техники был задействован пожарно-спасательный вертолет Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Использовалась вода из открытого водного источника.

Произведено 3 вертикальных сброса воды с вертолёта по 2,7 тонн огнетушащего вещества и 1 горизонтальный с применением пушки, которая установлена на вертолёте. 

Пресс-служба МЧС по РБ

Фото: скриншот видео МЧС по РБ 

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