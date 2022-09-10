В Уфе для тушения пожара в торговом центре привлекли вертолет Госкомитета РБ по ЧС

В Уфе вечером 9 сентября произошел пожар на третьем этаже торгового центра «Меркурий». Напомним, что пламя удалось локализовать ночью на площади более 5000 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 3:46.

Поливка торгового центра продолжилась и утром 10 сентября. В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что для тушения пожара в числе прочей техники был задействован пожарно-спасательный вертолет Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Использовалась вода из открытого водного источника.