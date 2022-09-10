В Уфе открылась новая многофункциональная спортивная площадка

В Уфе 9 сентября на территории Башкирского государственного аграрного университета в Советском районе открылась новая многофункциональная спортплощадка.
Поле укрыто специальным искусственным газоном. Его можно использовать как три полноценных поля для игры в мини-футбол, а также для классического футбола. Зимой же, как сообщили в администрации Уфы, планируется использовать площадку как каток. Летом здесь будут проводить пляжные виды спорта.
Общая площадь поля составляет 16 000 квадратных метров. Спортсменам уже удалось опробовать новое поле. В день открытия здесь провели дружеский футбольный матч среди студентов университета.
Фото: пресс-служба администрации Уфы