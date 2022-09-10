В Уфе открылась новая многофункциональная спортивная площадка

Поле укрыто специальным искусственным газоном. Его можно использовать как три полноценных поля для игры в мини-футбол, а также для классического футбола. Зимой же, как сообщили в администрации Уфы, планируется использовать площадку как каток. Летом здесь будут проводить пляжные виды спорта.