В Башкирии при столкновении двух «Газелей» и легковушки погиб человек

В Мишкинском районе Башкирии на 134 километре дороги Уфа-Янаул столкнулись три транспортных средства. Из сообщения Госавтоинспекции РБ известно об одном погибшем.

Фото №1 - В Башкирии при столкновении двух «Газелей» и легковушки погиб человек

Сообщается, что столкнулись ВАЗ-2112, которым управлял 47-летний местный житель, и две встречные грузовые «Газели». В результате ДТП погиб водитель легковушки. Вместе с ним в салоне авто находилась 54-летняя пассажирка, ее госпитализировали. По данным ГИБДД, автоколонна трех грузовых авто двигалась за продуктами из Перми в Оренбург.

Отмечу, что данная автодорога протяжённостью 20 км в Мишкинском районе в этом году уже унесла жизни шестерых человек. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Владимир Севастьянов, глава ГИБДД РБ

Фото: ГИБДД РБ 

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