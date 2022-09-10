В Башкирии при столкновении двух «Газелей» и легковушки погиб человек

В Мишкинском районе Башкирии на 134 километре дороги Уфа-Янаул столкнулись три транспортных средства. Из сообщения Госавтоинспекции РБ известно об одном погибшем.

Сообщается, что столкнулись ВАЗ-2112, которым управлял 47-летний местный житель, и две встречные грузовые «Газели». В результате ДТП погиб водитель легковушки. Вместе с ним в салоне авто находилась 54-летняя пассажирка, ее госпитализировали. По данным ГИБДД, автоколонна трех грузовых авто двигалась за продуктами из Перми в Оренбург.