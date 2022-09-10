В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб инвалид по зрению

В Башкирии примерно в половину шестого утра 10 сентября в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Возгорание началось в доме, расположенном на ул. Лесной в Белорецке.

Фото №1 - В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб инвалид по зрению

По данным МЧС Башкирии, к прибытию пожарных дом по всей площади и надворные постройки горели открытым огнем. В седьмом часу утра пожар был потушен. При работе был обнаружен мужчина 1949 года рождения, являвшийся инвалидом по зрению. Он погиб. Вскоре была найдена и погибшая женщина 1958 года рождения.

Известно, что во время пожара в доме находилось 4 человека. Во время пожара сработал автоматический дымовой пожарный извещатель, который установлен 2 года назад. Благодаря сработки извещателя из дома спаслись дочь и внучка (16 лет) погибшего собственника дома. Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Пресс-служба МЧС по РБ

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

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