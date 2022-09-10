Радий Хабиров передал родителям офицера, погибшего во время спецоперации, орден генерала Шаймуратова

Память о нём увековечена на стене родной школы, а одну из улиц села Янаульского района назовут в честь Игоря Насибуллина. Сегодня семью Героя России, погибшего во время спецоперации в Украине, навестил Глава Башкортостана. Радий Хабиров передал родителям военнослужащего орден генерала Шаймуратова.

Радий Хабиров передает родителям Игоря Насибуллина высокую награду. Их сын героически погиб во время спецоперации на Украине.

Вы знаете, я читал обстоятельства боя, и это такой героический человек, он не жалел себя и своих ребят спасал. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Танковая рота, которой командовал Игорь Насибуллин, принимала участие в освобождении Балаклеи, Гусаровки, Изюма. В одном из боёв офицер прикрывал своим танком эвакуацию тяжелораненых военнослужащих, подставляя под выстрелы лобовую броню. Всех удалось спасти, а вот боевая машина старшего лейтенанта получила прямое попадание противотанковой ракеты. Покидая горящий танк, экипаж попал под миномётный обстрел. Вытаскивая из горящей машины наводчика-оператора, офицер получил смертельное огнестрельное ранение. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Президент страны присвоил старшему лейтенанту Игорю Насибуллину звание Героя России.

Сидя за второй партой, в первом ряду, Игорь Насибуллин познавал не только математику, русский язык и другие школьные предметы. В этом классе ему рассказывали и о любви к Родине. Хотя в духе патриотизма парня воспитывали с детства, ведь рос он в военной семье. Отец – майор запаса, мама тоже часть своей жизни посвятила военной службе по контракту.

Игорь принял правильное решение, я думаю. Он был уже с детства готов к этому, он всегда об это мечтал. Он стремился к этому, он был очень мужественным, сильным. Алевтина Фаткуллина, учитель школы с. Старый Варяш

Прилежным, добросовестным и очень ответственным запомнился Игорь Насибуллин учителям. 1 сентября на стене родной школы героя в селе Старый Варяш Янаульского района открыли мемориальную доску. Сегодня глава республики вместе с родителями погибшего офицера возложил к ней цветы. Также руководитель республики пообщался с учителями и учениками школы.

Для нас это конечно большая гордость, что наш выпускник стал Героем Российской Федерации, был награжден медалью «Золотая Звезда». Это большая гордость для наших детей, для нашего коллектива. Владимир Асатов, директор школы с. Старый Варяш