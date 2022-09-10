Башкортостан – в числе лидеров по полилингвальному образованию в стране

Сегодня об этом сообщили на межрегиональном форуме учителей родного языка, в котором принял участие Радий Хабиров. В республике с каждым годом появляется все больше полилингвальных школ. Причем впереди открытие подобных учебных заведений, где изучают родные языки – марийский и чувашский. Глава Башкортостана сегодня дал поручение начать проектирование удмуртской полилингвальной школы. О чем еще попросили учителя и каково будущее языкового образования?

Такую игру в форме цветка придумали воспитатели детского сада «Шатлык» села Акъяр. В каждой юрте-сундуке задания на башкирском языке по определенной тематике. Все для того, чтобы развивать интерес детей. Выставка, которая развернулась в Конгресс-холле, посвящена изучению родных языков. Это наработки и рабочие идеи педагогов. Второй день межрегионального форума учителей родных языков собрал участников за одним столом с Главой Башкортостана, чтобы обсудить дальнейшую стратегию развития в этом направлении. Было отмечено, что если раньше изучение родных языков вызывало споры и даже конфликты, то теперь этот вопрос перестал быть острым благодаря тому, что государство создало необходимые условия для обучения. Радий Хабиров отметил, что нужна дальнейшая работа, чтобы язык жил в семье.

Это, конечно, вопрос очень широкий, макровопрос, макрополитический, макросоциальный, макроэкономический, и мы с вами должны создать стимул для того, чтобы семейное общение было на языке. А в семейном общении мы должны еще одну вещь обязательно продумать, на мой взгляд – семьи смешанные. Я рассказывал об этом. У меня маленький сын, год и семь, у него няня из Белорецка. И когда моя супруга к сыну обращается, он уже ее не понимает. И приходится через няню объяснять. Я это к чему говорю, что мы должны создать какие-то мотивы, мотивационные вещи, для того чтобы обучение, разговор были семейными. И даже чтобы наши родители, молодые родители, сами понимали, что это важно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В детских садах республики продолжается внедрение родных языков и вырабатывается мотивационный подход. Например, воспитатели детского сада в Сибае создали на грант главы региона свою медиастудию. Регулярно они выпускают передачи на башкирском языке, где телезвезды – маленькие воспитанники.

Самое главное для родителей, конечно, увидеть своего ребенка ведущим передачи. Но для этого нужно постараться, чтобы ребенок говорил на башкирском языке. Это такого рода стимул. Гульсара Мухамедьянова, старший воспитатель детского сада «Теремок» /г. Сибай/

А в чувашской воскресной школе в Уфе за последний год увеличилось число учеников. И это не только благодаря лишь учебной программе.

Чтобы придать заряд бодрости, в нашей школе есть такая медаль им. Павла Миронова. Она вручается за заслуги перед школой. Не только ученикам, но и родителям. Жанна Семёнова, педагог дополнительного образования Чувашской воскресной школы им П.М. Миронова

Говорили и об обновлении школ. Всего в этом и следующем году капитально отремонтируют почти 200 учебных заведений. На это выделяется колоссальная сумма – 9 млрд рублей из бюджета. Отдельно была затронута тема полилингвального образования. В республике уже работают 4 такие школы, на очереди открытие еще двух. Кроме того, появятся марийская. Сегодня Радий Хабиров поручил начать работу над проектом удмуртской полилингвальной гимназии. Многонациональность – это богатство, и народы республики всегда стояли и стоят вместе плечом к плечу и в радости, и защищая Родину. Пример – погибшие в ходе специальной военной операции на Украине бойцы из Башкортостана.

У нас три Героя Российской Федерации. К сожалению, все парни погибли. Максим Серафимов – русский, Герой России, десантник. Тамерлан Ильгамов – башкир, Герой России, ракетные войска. Игорь Насибуллин – удмурт, Герой России, танкист. Вы знаете, что этому вопросу мы очень серьезное внимание уделяем. Когда я вручаю награды, когда хороню ребят, все нации, которые есть в нашей республике, объединились вместе, воюют и защищают нашу страну. Ребята учили кто башкирский, кто удмуртский, кто марийский, кто татарский языки. Они вчерашние школьники, защищают нас. Мы должны понимать, какое у нас огромное богатство. Мы все разные, а с другой стороны – как мы все вместе объединены. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И чтобы дальше воспитывать подрастающее поколение в духе национальной самоидентичности и единой дружбы, учителя получат дополнительную поддержку. Будет помощь в прохождении стажировок в федеральных университетах и в других странах. А для обмена практиками в республике появится отдельный центр. В ходе общения с педагогами Радий Хабиров поддержал идеи, в частности, с увеличением сумм материальной поддержки учителей и воспитателей, преподающих национальные языки. Сегодня награды нашли лучших в своей профессии.

Эксперту комиссии Всемирного курултая башкир Гульназ Ахмадеевой глава республики вручил Орден Салавата Юлаева. А ветерану педагогического труда Хадисе Кинзябаевой весь зал аплодировал стоя. Ей присвоили почетное звание «Народный учитель Республики Башкортостан». Еще 16 педагогов и работников образования были удостоены званий «Заслуженный учитель» и «Заслуженный работник образования».

Дополнительно занимаем детей после уроков. Они учатся петь, играть на башкирском, танцевать. Марфуга Мустафина, директор башкирской воскресной школы г. Уфы, заслуженный работник образования Республики Башкортостан

Важно не только развивать изучение национальных языков в республике, но и способствовать этому за пределами региона.

Политика наших властей – развивать как родные языки внутри субъекта, так и поддерживать наших земляков-башкир, которые живут в других регионах России. Мы, конечно, делимся этим опытом, сопровождаем методически, учебниками помогаем, и поэтому ту практику, которая есть внутри региона, мы транслируем. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы, председатель президиума Всемирного курултая башкир