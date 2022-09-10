Башкортостан – в числе лидеров по полилингвальному образованию в стране

Сегодня об этом сообщили на межрегиональном форуме учителей родного языка, в котором принял участие Радий Хабиров. В республике с каждым годом появляется все больше полилингвальных школ. Причем впереди открытие подобных учебных заведений, где изучают родные языки – марийский и чувашский. Глава Башкортостана сегодня дал поручение начать проектирование удмуртской полилингвальной школы. О чем еще попросили учителя и каково будущее языкового образования?
Такую игру в форме цветка придумали воспитатели детского сада «Шатлык» села Акъяр. В каждой юрте-сундуке задания на башкирском языке по определенной тематике. Все для того, чтобы развивать интерес детей. Выставка, которая развернулась в Конгресс-холле, посвящена изучению родных языков. Это наработки и рабочие идеи педагогов. Второй день межрегионального форума учителей родных языков собрал участников за одним столом с Главой Башкортостана, чтобы обсудить дальнейшую стратегию развития в этом направлении. Было отмечено, что если раньше изучение родных языков вызывало споры и даже конфликты, то теперь этот вопрос перестал быть острым благодаря тому, что государство создало необходимые условия для обучения. Радий Хабиров отметил, что нужна дальнейшая работа, чтобы язык жил в семье.
В детских садах республики продолжается внедрение родных языков и вырабатывается мотивационный подход. Например, воспитатели детского сада в Сибае создали на грант главы региона свою медиастудию. Регулярно они выпускают передачи на башкирском языке, где телезвезды – маленькие воспитанники.
А в чувашской воскресной школе в Уфе за последний год увеличилось число учеников. И это не только благодаря лишь учебной программе.
Говорили и об обновлении школ. Всего в этом и следующем году капитально отремонтируют почти 200 учебных заведений. На это выделяется колоссальная сумма – 9 млрд рублей из бюджета. Отдельно была затронута тема полилингвального образования. В республике уже работают 4 такие школы, на очереди открытие еще двух. Кроме того, появятся марийская. Сегодня Радий Хабиров поручил начать работу над проектом удмуртской полилингвальной гимназии. Многонациональность – это богатство, и народы республики всегда стояли и стоят вместе плечом к плечу и в радости, и защищая Родину. Пример – погибшие в ходе специальной военной операции на Украине бойцы из Башкортостана.
И чтобы дальше воспитывать подрастающее поколение в духе национальной самоидентичности и единой дружбы, учителя получат дополнительную поддержку. Будет помощь в прохождении стажировок в федеральных университетах и в других странах. А для обмена практиками в республике появится отдельный центр. В ходе общения с педагогами Радий Хабиров поддержал идеи, в частности, с увеличением сумм материальной поддержки учителей и воспитателей, преподающих национальные языки. Сегодня награды нашли лучших в своей профессии.
Эксперту комиссии Всемирного курултая башкир Гульназ Ахмадеевой глава республики вручил Орден Салавата Юлаева. А ветерану педагогического труда Хадисе Кинзябаевой весь зал аплодировал стоя. Ей присвоили почетное звание «Народный учитель Республики Башкортостан». Еще 16 педагогов и работников образования были удостоены званий «Заслуженный учитель» и «Заслуженный работник образования».
Важно не только развивать изучение национальных языков в республике, но и способствовать этому за пределами региона.
В изучении языков Башкортостан – в числе лидеров по стране, отмечают эксперты. И поэтому одно из предложений – провести в следующем году большой межрегиональный форум уже полилингвального образования в Уфе.