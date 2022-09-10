Пожар в ТЦ «Меркурий» в Уфе: подробности ЧП

Прокуратура республики проводит проверку по факту пожара в торговом центре «Меркурий» в Уфе. Также в ведомстве дадут оценку действиям контрольно-надзорных органов. Возгорание началось еще накануне вечером, и сегодня весь день пожарные проливали дымящиеся конструкции.
Последствия крупнейшего пожара на бывшем «Колхозном рынке» устраняют до сих пор. Кольцевая перекрыта с двух сторон. Площадь залита водой, а из крыши идут клубы дыма. Возгорание в торговом центре началось накануне вечером, в десятом часу, на втором этаже первого корпуса. В здании в это время находилась только охрана – «Меркурий» работает до 20:00. Жертв удалось избежать.
Последние, к слову, не спали этой ночью. Какой ущерб нанесен их бизнесу, оценить сейчас никто не может. Однако предприниматели предполагают, что все магазины на третьем этаже сгорели полностью.
В третьем корпусе «Меркурия» находился контактный зоопарк. К спасению животных подключились не только пожарные, но и волонтеры, знавшие, что в здании есть экоферма. Всех питомцев удалось вынести на улицу, уже позже хозяин зоопарка вывез животных с этой территории.
Почти сутки на месте происшествия работают работники различных спецслужб – огонь был локализован спустя несколько часов, тушение продолжается.
Пожар тушили и с воздуха. Вертолет Ка-32 произвел три сброса воды. Бизнес в «Меркурии» вели более 2000 арендаторов. Почему загорелся один из крупнейших торговых центров города, предстоит выяснить. Ведётся прокурорская проверка.