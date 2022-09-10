В Башкирии могут создать офшор для привлечения инвесторов из арабских стран

В Башкортостане планируют создать офшор, который будет привлекать инвесторов из арабских стран. Компании из мусульманского мира смогут работать в Специальном административном районе. Об этом премьер-министр правительства республики Андрей Назаров сообщил по итогам совещания в Москве.

Особый правовой режим в рамках Специального административного района представляется наиболее оптимальным для реализации модели исламского финансирования. Также САР можно будет использовать как место для возвращения российских компаний, переехавших в зарубежные юрисдикции. Это позволит республике привлечь дополнительные инвестиции в экономику. Законопроект о создании специального административного района в Башкортостане внесен в Госдуму.

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Мне кажется, у Республики Башкортостан имеются большие позиции, тем более если вспомнить опыт региона – это второй после Москвы регион, который имел котировки в международных рейтингах, которые очень важны и привлекательны для инвесторов. Потому мне кажется, что с этой позиции САР в Башкортостане должен иметь положительное влияние для привлечения инвесторов на новые площадки и создавать конкуренцию в этой части.

Инна Рыкова, руководитель центра отраслевой
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