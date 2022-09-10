В Башкирии могут создать офшор для привлечения инвесторов из арабских стран

Мне кажется, у Республики Башкортостан имеются большие позиции, тем более если вспомнить опыт региона – это второй после Москвы регион, который имел котировки в международных рейтингах, которые очень важны и привлекательны для инвесторов. Потому мне кажется, что с этой позиции САР в Башкортостане должен иметь положительное влияние для привлечения инвесторов на новые площадки и создавать конкуренцию в этой части.

Инна Рыкова, руководитель центра отраслевой