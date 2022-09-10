В Башкирии могут создать офшор для привлечения инвесторов из арабских стран

В Башкортостане планируют создать офшор, который будет привлекать инвесторов из арабских стран. Компании из мусульманского мира смогут работать в Специальном административном районе. Об этом премьер-министр правительства республики Андрей Назаров сообщил по итогам совещания в Москве.
Особый правовой режим в рамках Специального административного района представляется наиболее оптимальным для реализации модели исламского финансирования. Также САР можно будет использовать как место для возвращения российских компаний, переехавших в зарубежные юрисдикции. Это позволит республике привлечь дополнительные инвестиции в экономику. Законопроект о создании специального административного района в Башкортостане внесен в Госдуму.