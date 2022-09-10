В Башкортостане отметили День национального костюма

По поручению Радия Хабирова в республике праздник проводится дважды в год – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. В городах и районах прошли различные мероприятия, посвященные дате. Цель организаторов праздника – сохранить традиции и культуру многонационального народа Башкортостана.

Сценические национальные костюмы – неотъемлемая часть каждой постановки ансамбля им. Файзи Гаскарова. С их помощью артистам удается передать идею танца. Поэтому, как отмечают художники по костюмам, так важно при создании нарядов обращать внимание на цвет, фактуру и текстуру ткани. И самое главное – учитывать историю и традиции народа.

Элементы национального костюма должны аккуратно, эстетично и красиво перейти на сцену. Грамотно стилизованно. Салима Усманова, художник, этнограф

Сам основатель именитого ансамбля Файзи Гаскаров подходил к этому вопросу очень серьезно: хореограф вместе с художниками рисовал эскизы. В коллективе создано множество не только башкирских танцев, но и разных народов мира. И в День национального костюма артисты, ветераны известного ансамбля, художники, дизайнеры и просто почитатели творчества гаскаровцев собрались и обсудили историю создания сценических образов. Круглый стол также был приурочен к 110-летию Файзи Гаскарова.

В администрации Главы Башкортостана прошла выставка мастеров и ремесленников. Помимо национальных костюмов, в экспозиции были представлены фотографии и этнографические предметы разных народов республики.

Я был свидетелем, как сюда приходят люди и интересуются. Урал Муртазин, заслуженный артист Республики Башкортостан