Гонщики из Башкирии завоевали золото чемпионата по Time-Attack на кольцевых гонках

Самые быстрые в России. Гонщики из Башкортостана завоевали золотые медали чемпионата по Time-Attack на кольцевых гонках в Магнитогорске. Соревнования состояли из пяти этапов, и с самого первого лидерство захватила наша команда. По итогам пяти заездов спортсмены из Башкортостана оказались сильнее гонщиков из Челябинской, Курганской и Свердловской областей, Пермского края, а также Республики Татарстан.
В будни он финансист, а по выходным – гонщик. С самого детства Алишер Гайсин любил скорость и драйв, соревновался с друзьями на велосипедах, лошадях и мотоциклах. Со временем приобрел первый спортивный автомобиль и стал соревноваться. Первые победы пришли довольно быстро.
В финале нашим пилотам пришлось столкнуться с рядом неприятных моментов. У одного вышла из строя прямо во время соревнований коробка передач, у другого возникли проблемы с подвеской, у третьего произошли сбои в работе двигателя, разбилась машина. Но все это не помешало продолжать гонки. В Магнитогорске на пятом этапе команда Ufa Racing Team в итоге и стала заслуженным победителем.
Башкирские гонщики самостоятельно готовились в Максимовке, покупали конусы, но сами спортсмены называют это, скорее, дружескими покатушками, чем тренировками. У гонщиков нашей республики есть мечта.
Ну а пока гонщики продолжат готовиться к новым соревнованиям. Ближайшие пройдут уже в октябре этого года.