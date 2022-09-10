Гонщики из Башкирии завоевали золото чемпионата по Time-Attack на кольцевых гонках

Самые быстрые в России. Гонщики из Башкортостана завоевали золотые медали чемпионата по Time-Attack на кольцевых гонках в Магнитогорске. Соревнования состояли из пяти этапов, и с самого первого лидерство захватила наша команда. По итогам пяти заездов спортсмены из Башкортостана оказались сильнее гонщиков из Челябинской, Курганской и Свердловской областей, Пермского края, а также Республики Татарстан.

В будни он финансист, а по выходным – гонщик. С самого детства Алишер Гайсин любил скорость и драйв, соревновался с друзьями на велосипедах, лошадях и мотоциклах. Со временем приобрел первый спортивный автомобиль и стал соревноваться. Первые победы пришли довольно быстро.

С энтузиастами из Уфы собрались в Ufa Racing Team, мы с ребятами катаемся каждый год. В этом году объединились в команду, так как все очень хорошие, талантливые и быстрые – это самое главное на треке. Алишер Гайсин, победитель чемпионата по Time-Attack на кольцевых гонках

В финале нашим пилотам пришлось столкнуться с рядом неприятных моментов. У одного вышла из строя прямо во время соревнований коробка передач, у другого возникли проблемы с подвеской, у третьего произошли сбои в работе двигателя, разбилась машина. Но все это не помешало продолжать гонки. В Магнитогорске на пятом этапе команда Ufa Racing Team в итоге и стала заслуженным победителем.

Ребята, наши соперники, тренировались каждые выходные на «Т-Моторсе», ввиду этого у них был очень хороший скилл, машины по мощности все одинаковые, а объехать их невозможно было, не знаю, каким чудом у нас это получилось, видимо, башкирская настойчивость помогла. Александр Габидуллин, победитель чемпионата по Time-Attack на кольцевых гонках

Башкирские гонщики самостоятельно готовились в Максимовке, покупали конусы, но сами спортсмены называют это, скорее, дружескими покатушками, чем тренировками. У гонщиков нашей республики есть мечта.

Нашим гонщикам не хватает трека, где можно тренироваться, ездить в другие регионы здорово, ты набираешь определенный опыт, но тренироваться дешевле, проще по времени в своём городе. Можно придумать временный трек из каких-то улиц. Дмитрий Фёдоров, участник команды Ufa Racing Team