Аграрии Башкортостана собрали рекордный за последние 36 лет урожай зерна

Рекордный урожай за последние 36 лет собрали аграрии Башкортостана. На сегодняшний день валовый сбор зерна составляет более 4 миллионов 220 тысяч тонн. При этом уборочные работы ещё не завершены. За счёт чего удалось добиться таких показателей и по силам ли труженикам полей преодолеть рубеж в 6 миллионов тонн за сезон?

После прошлогодней засухи аграрии с опаской смотрели на сезон нынешний. Но на этот раз погода не подвела. Весенне-полевые работы были завершены в срок, а летние дожди способствовали росту всех засеянных культур. В итоге уже сейчас, до завершения уборки, валовый сбор зерна перевалил за 4 миллиона тонн. Абсолютный же рекорд был установлен в 1986 году, когда с полей собрали 5 миллионов 942 тысячи тонн хлеба. Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил аграриев за работу, но добавил, что и текущий результат – не предел.

Четыре миллиона для нас должна быть рабочая история. Мы должны идти к минимальной планке в пять миллионов, а вообще нужно идти к шести миллионам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Полученный результат стал итогом многолетней поддержки аграрного сектора. Даже в трудные годы хозяйства не оставались один на один со своими проблемами. В республике действуют различные программы, по которым сельхозпредприятия возмещают часть своих затрат. В том числе за покупку дорогой современной техники, без которой не удалось бы собрать рекордный урожай. За последние три года более половины автопарка башкирских аграриев обновили на 48 миллаирдов рублей.

И поддержка зернового производства, и приобретение племенного скота, и даже субсидирование сельскохозяйственной техники. Субсидируется до 70% стоимости. Мы, можно сказать, родоначальники субсидирования сельхозтехники в России. Расул Гусманов, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ

Почти 300 миллионов рублей только в этом году потратили на обновление автопарка в хозяйстве «Нерал-Чишмы». Купили посевные комплексы, трактора, комбайны, грузовые автомобили и почвообрабатывающую технику.

По видам приобретаемой техники и сооружениям около 40% субсидируемся правительством и Минсельхозом. Сейчас как раз все расчёты производятся. Это значительная поддержка, потому что почти за полцены мы покупаем технику и строим сооружения, ангары. Наиль Батыршин, директор сельхозпредприятия «Нерал-Чишмы»

Самым дорогим приобретением стал немецкий свеклоуборщик «Гримми» за 44 миллиона. В Башкортостане он в единственном экземпляре, свою эффективность покажет уже на следующей неделе.

Этот тридцатитонный комбайн полностью автоматизирован, тут даже есть так называемый собачий ход. Это когда техника едет прямо, но немного боком. Сделано это, чтобы колёса шли по разной колее и не утрамбовывали почву. А для безопасности есть ограничитель.

Но не только от идеальной погоды и современной сельхозтехники зависит урожай. Без качественных семян высоких показателей не достичь. Башкирские селекционеры десятилетиями выводят сорта, которые устойчивы к болезням. Нина Лещенко занимается этим уже 57 лет, является автором и соавтором многих сортов, в том числе и прогремевшего на весь мир «Чулпан». Сейчас его хотят купить аграрии не только России, но и зарубежья.

Им нужен именно «Чулпан». «Чулпан-9» на сегодня тоже широко востребован. Просто потому что он «Чулпан», это уже наш бренд. Нина Лещенко, заведующая лабораторией селекции и семеноводства Башкирского научно-исследовательского института

Башкирские закрома полны хлебом, но хозяйства не спешат его продавать. Цена пока слишком низкая. Чтобы аграрии смогли без убытков закрыть взятые кредиты, Минсельхоз республики договорился с банками о пролонгации.

С «Россельхозбанком» и «Сбербанком» такая договорённость существует. Сегодня можно не продавать, а кредит пролонгировать и продать в марте, апреле и в мае 2023 года. Нина Лещенко, заведующая лабораторией селекции и семеноводства Башкирского научно-исследовательского института