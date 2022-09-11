Аграрии Башкортостана собрали рекордный за последние 36 лет урожай зерна

Рекордный урожай за последние 36 лет собрали аграрии Башкортостана. На сегодняшний день валовый сбор зерна составляет более 4 миллионов 220 тысяч тонн. При этом уборочные работы ещё не завершены. За счёт чего удалось добиться таких показателей и по силам ли труженикам полей преодолеть рубеж в 6 миллионов тонн за сезон?
После прошлогодней засухи аграрии с опаской смотрели на сезон нынешний. Но на этот раз погода не подвела. Весенне-полевые работы были завершены в срок, а летние дожди способствовали росту всех засеянных культур. В итоге уже сейчас, до завершения уборки, валовый сбор зерна перевалил за 4 миллиона тонн. Абсолютный же рекорд был установлен в 1986 году, когда с полей собрали 5 миллионов 942 тысячи тонн хлеба. Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил аграриев за работу, но добавил, что и текущий результат – не предел.
Полученный результат стал итогом многолетней поддержки аграрного сектора. Даже в трудные годы хозяйства не оставались один на один со своими проблемами. В республике действуют различные программы, по которым сельхозпредприятия возмещают часть своих затрат. В том числе за покупку дорогой современной техники, без которой не удалось бы собрать рекордный урожай. За последние три года более половины автопарка башкирских аграриев обновили на 48 миллаирдов рублей.
Почти 300 миллионов рублей только в этом году потратили на обновление автопарка в хозяйстве «Нерал-Чишмы». Купили посевные комплексы, трактора, комбайны, грузовые автомобили и почвообрабатывающую технику.
Самым дорогим приобретением стал немецкий свеклоуборщик «Гримми» за 44 миллиона. В Башкортостане он в единственном экземпляре, свою эффективность покажет уже на следующей неделе.
Этот тридцатитонный комбайн полностью автоматизирован, тут даже есть так называемый собачий ход. Это когда техника едет прямо, но немного боком. Сделано это, чтобы колёса шли по разной колее и не утрамбовывали почву. А для безопасности есть ограничитель.
Но не только от идеальной погоды и современной сельхозтехники зависит урожай. Без качественных семян высоких показателей не достичь. Башкирские селекционеры десятилетиями выводят сорта, которые устойчивы к болезням. Нина Лещенко занимается этим уже 57 лет, является автором и соавтором многих сортов, в том числе и прогремевшего на весь мир «Чулпан». Сейчас его хотят купить аграрии не только России, но и зарубежья.
Башкирские закрома полны хлебом, но хозяйства не спешат его продавать. Цена пока слишком низкая. Чтобы аграрии смогли без убытков закрыть взятые кредиты, Минсельхоз республики договорился с банками о пролонгации.
Получив прибыль и вложившись в качественные семена, минеральные удобрения, современную технику, аграрии могут улучшить текущие показатели. И если погода не подведёт, то и урожайность в пять, а то и шесть миллионов тонн зерна уже вполне реальна.