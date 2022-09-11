В Башкортостане планируют расширять сеть газовых заправок

Помощь в подборе земельного участка и привлечении льготного займа получит компания, собирающаяся возвести в регионе новое производство, которое позволит выпускать до 20 асфальтобетонных комплексов в год. Поддержку в виде налоговых льгот получит проект развлекательного парка «Урал-батыр» в Абзелиловском районе. Площадку недавно посетил Радий Хабиров. Там планируют разместить глэмпинг, детские игровые зоны, горнолыжный комплекс, кафе, форелевое хозяйство, водопад и другие рекреационные объекты