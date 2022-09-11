В Башкортостане планируют расширять сеть газовых заправок

Башкортостан занял третье место среди регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива. В регионе растет количество потребителей и предпринимателей в этой сфере.
На «Инвестчасе» куратор одного из проектов рассказал Главе Башкортостана о строительстве 13 современных газовых заправок. Общий объём вложений до конца 2024 года может достичь 1,4 млрд рублей. Радий Хабиров поручил оказать содействие в оформлении площадок для строительства новых станций. Республика также возместит инвестору часть затрат на строительство.
Помощь в подборе земельного участка и привлечении льготного займа получит компания, собирающаяся возвести в регионе новое производство, которое позволит выпускать до 20 асфальтобетонных комплексов в год. Поддержку в виде налоговых льгот получит проект развлекательного парка «Урал-батыр» в Абзелиловском районе. Площадку недавно посетил Радий Хабиров. Там планируют разместить глэмпинг, детские игровые зоны, горнолыжный комплекс, кафе, форелевое хозяйство, водопад и другие рекреационные объекты