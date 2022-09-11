Пожар в ТЦ «Меркурий» в Уфе полностью ликвидировали

Последствия крупнейшего пожара на бывшем «Колхозном рынке» устраняют до сих пор. Кольцевая перекрыта с двух сторон. Площадь залита водой, а из крыши идут клубы дыма. Возгорание в торговом центре началось накануне вечером, в десятом часу, на втором этаже первого корпуса. В здании в это время находилась только охрана – «Меркурий» работает до 20:00. Жертв удалось избежать.