В Уфе подвели итоги Межрегионального форума учителей родного языка и литературы

Башкортостан – в числе лидеров по полилингвальному образованию страны. Сеть школ в регионе, где преподавание идет на нескольких языках, будет расти. Причем на карте появятся марийские и чувашские полилингвальные школы. На Межрегиональном форуме учителей родного языка и литературы Глава Башкортостана дал поручение начать проектирования удмуртской полилингвальной гимназии. Кроме того, учителям и воспитателям, которые ведут обучение на родных языках, окажут поддержку. А сами педагоги в ходе двухдневного форума представили свои проекты, которые используют в работе.

Все на экране смартфона. Изучать родной язык маленькие дети могут с легкостью. Задания идут в виде игры. Идея принадлежит учителям школы №14 в Ишимбае.

Игровую методику школьные наставники вместе с Ассоциацией учителей башкирского языка республики внедряют активно. Благодаря гранту Главы Башкортостана заработал проект «БЕЛемАЛ», который позволил создать и такие настольные игры и учебные пособия.

Это учебные пособия предназначены для обучающихся 1-9 классов, изучающих башкирский язык как государственный. Выпустили алфавит, он со стихами, скороговорками, пословицами, загадками.

Венера Аюпова, учитель башкирского языка и литературы школы №14 г. Ишимбай, заслуженный учитель Республики Башкортостан

Учителя отмечают, что республика уделяет большое внимание развитию и изучению родных языков.

Нас обрадовали в этом году. Перед началом нового учебного года поступили новые учебники по марийскому языку и литературе. Все школы обеспечены.

Анжелика Юзукбаева, учитель марийского языка и литературы марийской гимназии им. Я.Ялкайна /Мишкинский район/

В республике изучается 14 языков. Основной принцип работы всех – не навязывать изучение родного языка, а сделать модным его знание и умение писать. И в этом плане важна межпоколенческая передача языка.

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Основная задача изучения по родным языкам – не заставить русского мальчика говорить по-башкирски или по-татарски, а чтобы, прежде всего, башкирские мальчик и девочка, татарские мальчик и девочка знали свой родной язык. Говорили на нем, передавали своим детям. Процессы глобализации и урбанизации все-таки поглощают родные языки. И здесь задача – сохранить их в этих условиях.

Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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Второй день Межрегионального форума учителей родных языков собрал участников за одним столом с Главой Башкортостана, чтобы обсудить дальнейшую стратегию развития в этом направлении. Было отмечено, что если раньше изучение родных языков вызывало споры и даже конфликты, то теперь этот вопрос перестал быть острым, благодаря тому, что государство создало необходимые условия для обучения. Радий Хабиров отметил, что нужна дальнейшая работа, чтобы язык жил в семье.

Фото №1 - В Уфе подвели итоги Межрегионального форума учителей родного языка и литературы

Это, конечно, вопрос очень широкий, макровопрос, макрополитический, макросоциальный, макроэкономический, и мы с вами должны создать стимул для того, чтобы семейное общение было на языке. А в семейном общении мы должны еще одну вещь обязательно продумать, на мой взгляд – семьи смешанные. Я рассказывал об этом. У меня маленький сын, год и семь, у него няня из Белорецка. И когда моя супруга к сыну обращается, он уже ее не понимает. И приходится через няню объяснять. Я это к чему говорю, что мы должны создать какие-то мотивы, мотивационные вещи, для того чтобы обучение, разговор были семейными. И даже чтобы наши родители, молодые родители, сами понимали, что это важно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В  детских садах республики продолжается внедрение родных языков и вырабатывается мотивационный подход. Например, воспитатели детского сада в Сибае создали на грант главы региона свою медиастудию. Регулярно они выпускают передачи на башкирском языке, где телезвезды – маленькие воспитанники.

Самое главное для родителей, конечно, увидеть своего ребенка ведущим передачи. Но для этого нужно постараться, чтобы ребенок говорил на башкирском языке. Это такого рода стимул.

Гульсара Мухамедьянова, старший воспитатель детского сада «Теремок» /г. Сибай/

Говорили и об обновлении школ. Всего в этом и следующем году капитально отремонтируют почти 200 учебных заведений. На это выделяется колоссальная сумма – 9 млрд рублей из бюджета. Отдельно была затронута тема полилингвального образования. В республике уже работают 4 такие школы, на очереди открытие еще двух. Кроме того, появятся марийская и чувашская. Сегодня Радий Хабиров поручил начать работу над проектом удмуртской полилингвальной гимназии.

Когда мы формировали идеологию полилингвальной гимназии, мы еще исходили из того, что это не просто какая-то языковая история, где люди углубленно изучают родной или иностранные языки в обязательном порядке. Это еще и формирование дополнительных навыков. Это школа высокого уровня. Это, как я всегда говорил, школа 21-го века.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Федеральные эксперты, которые работали на форуме, отмечают, что в регионе идет мощная поддержка полилингвального образования. И Башкортостан – в лидерах по стране.

Я видела и работала с директорами школ. Это не первый мой визит в республику, и я видела, как работают в новых полилингвальных школах, как активно и ярко создаются новые образовательные технологии. С такими коллективами и молодыми директорами действительно получится сделать нечто новое.

Елизавета Хамраева, доктор педагогических наук, научный руководитель Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена /г. Санкт-Петербург/
Фото №2 - В Уфе подвели итоги Межрегионального форума учителей родного языка и литературы

Многонациональность – это богатство, отметил в ходе встречи Радий Хабиров. И народы республики всегда стояли и стоят вместе плечом к плечу и в радости, и защищая Родину. Пример – погибшие в ходе специальной военной операции на Украине бойцы из Башкортостана.

У нас три Героя Российской Федерации. К сожалению, все парни погибли. Максим Серафимов – русский, Герой России, десантник. Тамерлан Ильгамов – башкир, Герой России, ракетные войска. Игорь Насибуллин – удмурт, Герой России, танкист. Вы знаете, что этому вопросу мы очень серьезное внимание уделяем. Когда я вручаю награды, когда хороню ребят, все нации, которые есть в нашей республике, объединились вместе, воюют и защищают нашу страну. Ребята учили кто башкирский, кто удмуртский, кто марийский, кто татарский языки. Они вчерашние школьники, защищают нас. Мы должны понимать, какое у нас огромное богатство. Мы все разные, а с другой стороны – как мы все вместе объединены.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Учителям окажут помощь в прохождении стажировок в федеральных университетах и в других странах. А для обмена практиками в республике появится отдельный центр. В ходе общения с педагогами Радий Хабиров одобрил идеи, в частности, с увеличением сумм материальной поддержки учителей и воспитателей, преподающих национальные языки. Кроме того, в деле изучения родных языков идет совместная работа с соседними регионами, где появились группы в детских садах с изучением башкирского.

Классы в школах Республики Татарстан, где у каждого ребенка есть возможность изучать свой родной башкирский язык. У нас же проводятся олимпиады по марийскому, чувашскому, татарскому языкам. Наши дети выезжают на межрегиональные олимпиады по этим языкам в другие субъекты.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

В ходе форума Глава республики вручил педагогам государственные награды. Эксперту комиссии Всемирного курултая башкир Гульназ Ахмадеевой глава республики вручил орден Салавата Юлаева. А ветерану педагогического труда Хадисе Кинзябаевой весь зал аплодировал стоя. Ей присвоили почетное звание «Народный учитель Республики Башкортостан». Еще полтора десятка педагогов были удостоены званий «Заслуженный учитель» и «Заслуженный работник» образования. Башкортостан может стать всероссийским центром реализации полилингвального поликультурного образования, отмечают эксперты. И поэтому в следующем году большой межрегиональный форум в Уфе может собрать специалистов полилингвального образования со всей страны.

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