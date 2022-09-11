В Уфе подвели итоги Межрегионального форума учителей родного языка и литературы

Башкортостан – в числе лидеров по полилингвальному образованию страны. Сеть школ в регионе, где преподавание идет на нескольких языках, будет расти. Причем на карте появятся марийские и чувашские полилингвальные школы. На Межрегиональном форуме учителей родного языка и литературы Глава Башкортостана дал поручение начать проектирования удмуртской полилингвальной гимназии. Кроме того, учителям и воспитателям, которые ведут обучение на родных языках, окажут поддержку. А сами педагоги в ходе двухдневного форума представили свои проекты, которые используют в работе.
Все на экране смартфона. Изучать родной язык маленькие дети могут с легкостью. Задания идут в виде игры. Идея принадлежит учителям школы №14 в Ишимбае.
Игровую методику школьные наставники вместе с Ассоциацией учителей башкирского языка республики внедряют активно. Благодаря гранту Главы Башкортостана заработал проект «БЕЛемАЛ», который позволил создать и такие настольные игры и учебные пособия.
Учителя отмечают, что республика уделяет большое внимание развитию и изучению родных языков.
В республике изучается 14 языков. Основной принцип работы всех – не навязывать изучение родного языка, а сделать модным его знание и умение писать. И в этом плане важна межпоколенческая передача языка.
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Второй день Межрегионального форума учителей родных языков собрал участников за одним столом с Главой Башкортостана, чтобы обсудить дальнейшую стратегию развития в этом направлении. Было отмечено, что если раньше изучение родных языков вызывало споры и даже конфликты, то теперь этот вопрос перестал быть острым, благодаря тому, что государство создало необходимые условия для обучения. Радий Хабиров отметил, что нужна дальнейшая работа, чтобы язык жил в семье.
В детских садах республики продолжается внедрение родных языков и вырабатывается мотивационный подход. Например, воспитатели детского сада в Сибае создали на грант главы региона свою медиастудию. Регулярно они выпускают передачи на башкирском языке, где телезвезды – маленькие воспитанники.
Говорили и об обновлении школ. Всего в этом и следующем году капитально отремонтируют почти 200 учебных заведений. На это выделяется колоссальная сумма – 9 млрд рублей из бюджета. Отдельно была затронута тема полилингвального образования. В республике уже работают 4 такие школы, на очереди открытие еще двух. Кроме того, появятся марийская и чувашская. Сегодня Радий Хабиров поручил начать работу над проектом удмуртской полилингвальной гимназии.
Федеральные эксперты, которые работали на форуме, отмечают, что в регионе идет мощная поддержка полилингвального образования. И Башкортостан – в лидерах по стране.
Многонациональность – это богатство, отметил в ходе встречи Радий Хабиров. И народы республики всегда стояли и стоят вместе плечом к плечу и в радости, и защищая Родину. Пример – погибшие в ходе специальной военной операции на Украине бойцы из Башкортостана.
Учителям окажут помощь в прохождении стажировок в федеральных университетах и в других странах. А для обмена практиками в республике появится отдельный центр. В ходе общения с педагогами Радий Хабиров одобрил идеи, в частности, с увеличением сумм материальной поддержки учителей и воспитателей, преподающих национальные языки. Кроме того, в деле изучения родных языков идет совместная работа с соседними регионами, где появились группы в детских садах с изучением башкирского.
В ходе форума Глава республики вручил педагогам государственные награды. Эксперту комиссии Всемирного курултая башкир Гульназ Ахмадеевой глава республики вручил орден Салавата Юлаева. А ветерану педагогического труда Хадисе Кинзябаевой весь зал аплодировал стоя. Ей присвоили почетное звание «Народный учитель Республики Башкортостан». Еще полтора десятка педагогов были удостоены званий «Заслуженный учитель» и «Заслуженный работник» образования. Башкортостан может стать всероссийским центром реализации полилингвального поликультурного образования, отмечают эксперты. И поэтому в следующем году большой межрегиональный форум в Уфе может собрать специалистов полилингвального образования со всей страны.