В Уфе подвели итоги Межрегионального форума учителей родного языка и литературы

Я видела и работала с директорами школ. Это не первый мой визит в республику, и я видела, как работают в новых полилингвальных школах, как активно и ярко создаются новые образовательные технологии. С такими коллективами и молодыми директорами действительно получится сделать нечто новое.

Елизавета Хамраева, доктор педагогических наук, научный руководитель Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена /г. Санкт-Петербург/