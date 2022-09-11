В Башкирии в развитие придорожного сервиса планируют вложить более 10 млрд рублей

Свыше 10 миллиардов рублей планируют вложить в развитие придорожного сервиса в Башкортостане. Сейчас в проработке находятся инициативы 58 инвесторов по реализации 88 идей. В республике строятся не только сетевые кафе, но и многофункциональные комплексы, которые включают в себя гостиницы и автозаправочные станции. Активно включились в эту работу крупные игроки нефтеперерабатывающей отрасли региона, такие как «Башнефть» и «Лукойл». Как развивается придорожный сервис в Башкортостане и какую поддержку власти оказывают инвесторам?

За полгода работы эта сеть кафе завоевала искреннюю любовь водителей, что неудивительно. Вкусная национальная кухня, просторная парковка для автомобилей и добродушный персонал. Все самое необходимое, чтобы обедающие посетители чувствовали себя комфортно. Сервис и качество гостеприимной «Башкирии» уже успели оценить и дальнобойщики из других регионов страны.

На самом деле очень мало на дороге таких мест. А здесь всё чистенько, аккуратно, люди добрые, с улыбкой тебя встречают, да и выбор очень большой, всё вкусно. Мне очень понравилось. Так что обязательно сюда ещё приедем. Сергей Дмитриев, дальнобойщик

Это кафе – пилотный проект, разработанный в рамках Концепции по развитию придорожного сервиса в Башкортостане. Готовый модуль на 100 квадратов в аренду предоставляет республика, инвесторы же вкладываются в дизайн и развитие точки.

Делали именно в направлении домашней кухни, что в первую очередь очень популярно, можно даже у гостей спросить. Когда ты едешь по трассе, очень хочется поесть домашней пищи. Эльвира Бариева, директор кафе, создатель проекта сеть придорожных кафе «Башкирия»

Внутри помещения предусмотрено всё для комфорта посетителей – отдельные туалеты и даже молельная комната. Сейчас предприниматели планируют открыть вторую точку возле села Удельно-Дуваней, рядом с бирской трассой. А вот Иглинском районе строится уже не просто кафе, а многофункциональный придорожный комплекс стоимостью более 50 млн рублей.

Что на генплане нарисовано, то мы должны построить на земле. Поэтому применяется аппарат – электронный тахиометр. Булат Аблюзин, геодезист

До конца следующего года здесь появится кафе-ресторан, гостиница на 40 номеров, шиномонтаж, автозаправочная станция, большая стоянка и детская площадка. В будущем инвестор хочет организовать рядом места для кемпинга и построить гостевые дома. Сделать всё, чтобы притяжение туристов к Башкортостану стало ещё сильнее.

У нас эта дорога идёт в Сибирь, многие путешественники, которые едут на Байкал или куда-то в ту сторону, тоже проезжают отсюда. И реально хорошего сервиса мало, его не хватает. Потому что люди едут со стороны Москвы, Питера. И устают, им ведь нужно хорошо отдохнуть, чтобы был весь сервис. И мы к этому стремимся. И эта программа показывает, что инвестиции должны быть хорошие, деньги должны быть вложены хорошие, чтобы сервис тоже был хорошим. Артур Идрисов, заместитель главы по экономике Иглинского района

Чтобы разбудить придорожный сервис в Башкортостане и сделать это направление интересным, власти республики разработали целый пакет мер для поддержки предпринимателей. Сейчас на проработке регионального Министерства торговли более 80 проектов с общим объемом инвестиций более 10 млрд рублей.

У нас при строительстве объектов на федеральных трассах при объёме инвестиций более 50 млн рублей и при создании 15 рабочих мест инвестор претендует на следующие меры поддержки: первое – это возможность получения земельного участка без торгов и компенсация части затрат на инженерную инфраструктуру. На региональных и межмуниципальных трассах у нас снижен объём для вхождения в ПИП. Порог составляет 20 млн рублей. И там увеличены меры поддержки. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан