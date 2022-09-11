В Башкирии в развитие придорожного сервиса планируют вложить более 10 млрд рублей

Свыше 10 миллиардов рублей планируют вложить в развитие придорожного сервиса в Башкортостане. Сейчас в проработке находятся инициативы 58 инвесторов по реализации 88 идей. В республике строятся не только сетевые кафе, но и многофункциональные комплексы, которые включают в себя гостиницы и автозаправочные станции. Активно включились в эту работу крупные игроки нефтеперерабатывающей отрасли региона, такие как «Башнефть» и «Лукойл». Как развивается придорожный сервис в Башкортостане и какую поддержку власти оказывают инвесторам?
За полгода работы эта сеть кафе завоевала искреннюю любовь водителей, что неудивительно. Вкусная национальная кухня, просторная парковка для автомобилей и добродушный персонал. Все самое необходимое, чтобы обедающие посетители чувствовали себя комфортно. Сервис и качество гостеприимной «Башкирии» уже успели оценить и дальнобойщики из других регионов страны.
Это кафе – пилотный проект, разработанный в рамках Концепции по развитию придорожного сервиса в Башкортостане. Готовый модуль на 100 квадратов в аренду предоставляет республика, инвесторы же вкладываются в дизайн и развитие точки.
Внутри помещения предусмотрено всё для комфорта посетителей – отдельные туалеты и даже молельная комната. Сейчас предприниматели планируют открыть вторую точку возле села Удельно-Дуваней, рядом с бирской трассой. А вот Иглинском районе строится уже не просто кафе, а многофункциональный придорожный комплекс стоимостью более 50 млн рублей.
До конца следующего года здесь появится кафе-ресторан, гостиница на 40 номеров, шиномонтаж, автозаправочная станция, большая стоянка и детская площадка. В будущем инвестор хочет организовать рядом места для кемпинга и построить гостевые дома. Сделать всё, чтобы притяжение туристов к Башкортостану стало ещё сильнее.
Чтобы разбудить придорожный сервис в Башкортостане и сделать это направление интересным, власти республики разработали целый пакет мер для поддержки предпринимателей. Сейчас на проработке регионального Министерства торговли более 80 проектов с общим объемом инвестиций более 10 млрд рублей.
К слову, такой комплексный подход позволит не только повысить туристическую привлекательность республики, но и усилит безопасность дорог. Ведь если таких мест отдыха в пути будет больше, то для многих водителей поездка из марафона превратится в приятное путешествие с полезными остановками.