Семья, возвращавшаяся из Башкирии, попала в крупное ДТП под Тюменью

11 сентября под Тюменью произошла крупная авария. В ДТП пострадала семья, которая возвращалась из Башкирии.

Инцидент произошёл на 292 км автодороги Екатеринбург-Тюмень. На участке, где произошла авария, проводится ремонт. Автомобиль «Тойота Королла» въехала в кучу грунта. От сильного удара 4-летнюю пассажирку выбросило из салона – девочка погибла сразу.