Семья, возвращавшаяся из Башкирии, попала в крупное ДТП под Тюменью

11 сентября под Тюменью произошла крупная авария. В ДТП пострадала семья, которая возвращалась из Башкирии.
Инцидент произошёл на 292 км автодороги Екатеринбург-Тюмень. На участке, где произошла авария, проводится ремонт. Автомобиль «Тойота Королла» въехала в кучу грунта. От сильного удара 4-летнюю пассажирку выбросило из салона – девочка погибла сразу.
Помощь врачей потребовалась 36-летнему водителю и его 8-летнему сыну. Мать семейства не пострадала. Известно, что погибшую девочку везли без детского автокресла. Обстоятельства аварии уточняются.