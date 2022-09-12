В Башкирии началась ежегодная прививочная кампания против гриппа и других вирусов

Эпидсезон на пороге. В Башкортостане началась ежегодная прививочная кампания против гриппа и других вирусов. Вакцину получили уже более 240 тысяч человек. В первую очередь это учителя, социальные работники, дети и пенсионеры.

Как показывает опыт, привитые люди заражаются гриппом в полтора раза реже. И даже если доведётся подхватить грипп или простуду, болезнь будет протекать в более легкой форме и избавит от тяжелых осложнений. Вакцина от гриппа делается бесплатно. На эти цели каждый год выделяют средства из федерального бюджета.