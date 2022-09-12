В Башкирии началась ежегодная прививочная кампания против гриппа и других вирусов

Эпидсезон на пороге. В Башкортостане началась ежегодная прививочная кампания против гриппа и других вирусов. Вакцину получили уже более 240 тысяч человек. В первую очередь это учителя, социальные работники, дети и пенсионеры.
Как показывает опыт, привитые люди заражаются гриппом в полтора раза реже. И даже если доведётся подхватить грипп или простуду, болезнь будет протекать в более легкой форме и избавит от тяжелых осложнений. Вакцина от гриппа делается бесплатно. На эти цели каждый год выделяют средства из федерального бюджета.
В этом году медики прогнозируют ранний старт сезона гриппа: активная циркуляция вируса начнется не в декабре, как это было ранее, а уже в середине осени. Что касается темпов ревакцинации от коронавируса, Башкортостан по этому показателю в пятерке лидеров среди регионов страны. Ежедневно в регионе «Спутником V» прививают от 10 до 15 тысяч человек.