В Башкирии школьники могут претендовать на премии Главы республики

16 сентября в Башкирии стартует приём документов от претендентов на получение премии Главы республики по итогам 2021-2022 учебного года.
Претендовать на премии могут школьники, которые стали победителями или призерами всероссийских и межрегиональных олимпиад. Также вознаграждение полагается учителям, которые подготовили учеников к олимпиадам.
Премии школьникам и их наставникам утверждены указом Радия Хабирова. Так, победители, а также педагоги, которые их подготовили, смогут получить по 100 тысяч рублей в случае всероссийской олимпиады. Призерам выплатят по 60 тысяч рублей. Победители и призеры олимпиад, которые входят в список минобразования, смогут получить по 10 и 5 тысяч рублей соответственно. Победители и призеры межрегиональных олимпиады по башкирскому языку и литературе получат по 5 и 3 тысячи рублей соответственно.
По правилам, школьнику, который стал победителем или призером олимпиады сразу по нескольким предметам, премия выплачивается за каждое достижение.
Что касается педагогов, в случае если в подготовке победителя принимали участие сразу несколько учителей, то размер премии между ними делится на равные части. Если же один педагог подготовил несколько призеров или победителей, то он может получить вознаграждение за каждого из них.
Документы необходимо направить по адресу: Министерство образования и науки Республики Башкортостан, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2 (кабинет № 305), до 30 сентября 2022 года. В электронном виде документы не принимаются.