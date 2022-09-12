В Башкирии школьники могут претендовать на премии Главы республики

Премии школьникам и их наставникам утверждены указом Радия Хабирова. Так, победители, а также педагоги, которые их подготовили, смогут получить по 100 тысяч рублей в случае всероссийской олимпиады. Призерам выплатят по 60 тысяч рублей. Победители и призеры олимпиад, которые входят в список минобразования, смогут получить по 10 и 5 тысяч рублей соответственно. Победители и призеры межрегиональных олимпиады по башкирскому языку и литературе получат по 5 и 3 тысячи рублей соответственно.