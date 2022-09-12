В Уфе появилась мемориальная доска народной артистке СССР Гюлли Мубаряковой

В Уфе увековечили память народной артистки СССР Гюлли Мубаряковой. Памятную доску установили на фасаде дома на улице Энгельса, 5, где Гюлли Арслановна жила в течение 20 последних лет жизни.
Легендарная башкирская актриса запомнилась зрителям в лучших воплощениях театральных и кинообразов: это Шафак и Танкабике из трагедии «В ночь лунного затмения», Агазия («Не бросай огонь, Прометей!»), Старшая Мать («Долгое-долгое детство») по произведениям Мустая Карима. Гюлли Мубарякова с 1968 по 2008 преподавала в Уфимском институте искусств, была профессором кафедры режиссуры и мастерства актёра. На сцене Башкирского академического театра драмы имени Гафури в ее постановке шли лирическая комедия Ильдара Юзеева «День рождения любимого» и драма «Хадия» по публицистическому очерку Газима Шафикова.