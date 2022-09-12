В Уфе появилась мемориальная доска народной артистке СССР Гюлли Мубаряковой

Она родилась в актерской семье, театр у нее в крови. Она вела педагогическую деятельность, воспитывала молодежь. Я думаю, это была самая счастливая молодежь, которая смогла прикоснуться к ней, и мы были счастливы иметь возможность жить с ней в одно время, смотреть ее спектакли, быть знакомыми с ней, общаться. Это было большое счастье.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан