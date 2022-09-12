В Уфе в аварии из-за пьяного водителя пострадали четыре человека

Накануне, 11 сентября, в Уфе произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Инцидент зафиксирован на улице Большой Гражданской.

Рано утром на дороге столкнулись BMW, за рулём которого находилась 35-летняя местная жительница, и «Мерседес Спринтер» под управлением 39-летнего уфимца. Мужчина вёз фрукты.