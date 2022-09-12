Госкомитет Башкирии по ЧС сообщил подробности тушения пожара в ТРК «Меркурий»

9 сентября в Уфе огнём охватило торгово-развлекательный комплекс «Меркурий». Председатель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказал подробности тушения ТЦ.

Огонь повредил торговые помещения и кровлю магазина. Площадь поврежденной территории достигла 5400 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Ликвидацией возгорания занимали 190 человек и 54 единицы техники. В том числе, тушением пожара занимался республиканский пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11ВС.