В Уфе в аварии получил травмы годовалый малыш

11 сентября в Уфе произошла авария, в которой пострадал маленький ребёнок. Подробности случившегося сообщает пресс-служба ГИБДД.

23-летний водитель на «Фольксваген Поло» двигался по проспекту Салавата Юлаева. При повороте на улицу Мингажева парень допустил столкновение со встречной «Мазда СХ-5».

В аварии пострадал годовалый пассажир «Мазды». Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, но всё равно получил травму головы и был госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.