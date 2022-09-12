В Башкирии медики «Поездов здоровья» осмотрели более 120 тысяч жителей

Врачи Башкортостана осмотрели более 120 тысяч жителей республики во время работы «Поездов здоровья». Об этом сообщили на еженедельном оперативном совещании в ЦУРе, которое провёл Радий Хабиров. Акция прошла в регионе в четвёртый раз. Благодаря ей почти у 4 тысяч граждан выявлены серьёзные заболевания, пациенты направлены на лечение.

Каждый год выездные бригады врачей, в том числе узкие специалисты, работают в самых отдаленных уголках республики по шести маршрутам. В составе медицинской автоколонны – центры здоровья с современным оборудованием, передвижные флюорографы и маммографы, ФАПы и диагностические центры РКБ имени Куватова и республиканского кардиоцентра. Радий Хабиров поблагодарил медиков за их работу.

Мы всем виром говорим спасибо этим врачам. Это дорого стоит. Спасибо им большое, что выехали из Уфы в отдаленные районы. Я думаю, и врачи приобрели интересный опыт, потому что пациенты поступают разноплановые. Готовьте следующий год, нужно будет где-то поменять маршруты. Представляйте наградные листы, поблагодарим врачей.

Радий Хабиров также поблагодарил строителей, которые качественно выполнили работы в Учалах при возведении одной из крупнейших школ республики на 1225 мест. А Министерству ЖКХ Глава Башкортостана поручил быть готовыми к началу отопительного сезона и вовремя подать тепло в социальные учреждения и жилые дома. Республика должна тепло встречать и туристов, которые приезжают в наш регион на отдых. По итогам 7 месяцев Башкортостан посетили более одного миллиона 100 тысяч гостей, которые воспользовались платными услугами на 6 миллиардов 700 миллионов рублей. Для увеличения турпотока бизнес продолжает инвестировать в строительство новых гостиниц, глэмпингов, развивается придорожный сервис. Завершается работа над созданием медийной цифровой платформы под брендом «Terra Bashkiria» с возможностью онлайн-бронирования и формирования туристических маршрутов. Глава Башкортостана подчеркнул, что республика привлекает гостей не только своей уникальной природой, но и богатой историей.