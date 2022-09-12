В Уфе прошла премьера фильма «Бабье лето»

В уфимском кинотеатре «Родина» прошла премьера фильма «Бабье лето». Лента снята по мотивам пьесы драматурга Флорида Булякова «Выходили бабки замуж».
В центре сюжета – история четырех одиноких бабушек, которые доживают последние дни в доме престарелых. У каждой своя непростая судьба. Тихие однообразные вечера неожиданно прерываются, когда к ним в комнату на одну ночь подселяют старика Абдуллу. И для каждой из старушек наступает «бабье лето». Фильм полностью на башкирском языке, а все диалоги дублируются русскими субтитрами.
Главные роли исполнили народные артисты республики Рим Аминов, Гульшат Зиязетдинова, Венера Хасанова, заслуженная артистка Гульнур Янбердина и заслуженный работник культуры Зухра Аминова. Съемки заняли почти два года и проходили на территории города Салавата и Ишимбайского района.