Башкирию посетило более 1 млн туристов за последние 7 месяцев

За последние семь месяцев текущего года Башкирию посетили 1 млн 68 тысяч туристов. Данные Росстата предоставил министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

Подчеркивается, что этот показатель на 2,5% выше, чем в среднем по всей России. Башкирия заняла 4 место по объему турпотока в ПФО.