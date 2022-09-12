Башкирию посетило более 1 млн туристов за последние 7 месяцев

За последние семь месяцев текущего года Башкирию посетили 1 млн 68 тысяч туристов. Данные Росстата предоставил министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.
Подчеркивается, что этот показатель на 2,5% выше, чем в среднем по всей России. Башкирия заняла 4 место по объему турпотока в ПФО.
Объем платных услуг населению в сфере туризма за 7 месяцев в 2022 году составил 6,7 млрд рублей. Прирост в сравнении с тем же периодом 2021-го составил 22%, это второе место в Приволжском федеральном округе.