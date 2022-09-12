В Башкирии мошенники под видом сотрудников МЧС предлагают избежать проверок

Управление МЧС по Башкирии опубликовало предупреждение для граждан республики, а также руководителей предприятий и учреждений. Пресс-служба ведомства сообщает, что мошенники по телефону и даже при личном посещении представляются действующими сотрудниками или должностными лицами руководящего состава МЧС.
Мошенники действуют по схожей схеме: они представляются начальниками различного уровня. За вознаграждение предлагают избежать проверок или помочь с другим вопросом, касающийся пожарной безопасности, назначают встречу, просят перечислить деньги, или «откупиться» ценным подарком.
За вознаграждение злоумышленники предлагают избежать проверок и другие незаконные действия. МЧС по республике призывает граждан и руководителей учреждений быть бдительными и о подозрительных фактах сообщать в полицию или по телефону доверия МЧС по РБ: +7 (347) 222-87-89.