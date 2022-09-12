В Башкирии мошенники под видом сотрудников МЧС предлагают избежать проверок

Управление МЧС по Башкирии опубликовало предупреждение для граждан республики, а также руководителей предприятий и учреждений. Пресс-служба ведомства сообщает, что мошенники по телефону и даже при личном посещении представляются действующими сотрудниками или должностными лицами руководящего состава МЧС.

Мошенники действуют по схожей схеме: они представляются начальниками различного уровня. За вознаграждение предлагают избежать проверок или помочь с другим вопросом, касающийся пожарной безопасности, назначают встречу, просят перечислить деньги, или «откупиться» ценным подарком.