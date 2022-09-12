Вирусолог Александр Бутенко рассказал, как более точно отличить грипп от коронавируса

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко рассказал, что позволяет отличить коронавирус от гриппа.

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По словам биолога, главным способом является полимеразная цепная реакция – ПЦР. Александр Бутенко поясняет, что в настоящее время доминирует «Омикрон», который протекает довольно легко и специфическая диагностика в таких случаях просто необходима.

Профессор подчеркнул, что COVID-19 может не только маскироваться под другие инфекции, но и давать не свойственные для себя симптомы, что усложняет его диагностику. С помощью ПЦР и серологических реакций, которые применяются для выявления антител, определяется, что это было, грипп или ковид.

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