В Башкортостане создают поисковый сервис для выбора турпоездок по республике

Открой республику. Спланировать свой туристический маршрут по Башкортостану можно будет в один клик. Для этого создается цифровая поисковая система, в которую включат все гостиницы, турбазы и глэмпинги региона. Об этом сегодня рассказали на еженедельном оперативном совещании в ЦУРе, которое провёл Радий Хабиров.
Этим летом у Маймуны Кашфеевой из села Улу-Теляк Иглинского района ухудшилось зрение. Хотела поехать на обследование в ЦРБ, но окулисты со всем необходимым оборудованием сами приехали в ёё деревню в составе медицинского поезда здоровья.
Своевременно поставленный диагноз спас пенсионерке зрение. Всего же врачи Башкортостана осмотрели более 120 тысяч жителей республики во время работы «Поездов здоровья». Акция прошла в регионе в четвёртый раз. Благодаря ей почти у четырех тысяч граждан выявлены серьёзные заболевания, пациенты своевременно направлены на лечение.
Радий Хабиров дал поручение Минздраву формировать медицинские поезда и на следующий год, и подумать о новых маршрутах. Также Глава Башкортостана поблагодарил строителей, которые качественно выполнили работы в Учалах при возведении одной из крупнейших школ республики на 1225 мест. Похвалу заслужили и аграрии, которые на данный момент уже собрали 4 миллиона 300 тысяч тонн зерна. Это лучший показатель за последние 36 лет. Одна из причин такого успеха – поддержка республикой хозяйств при покупке высокотехнологичной сельхозтехники. Регулярно обновляется и автопарк «Башавтотранса».
Осень вступила в свои права, температура на улице с каждым днем постепенно снижается. В связи с этим Радий Хабиров дал поручение Министерству ЖКХ быть готовыми к началу отопительного сезона и вовремя подать тепло в социальные учреждения и жилые дома.
Республика должна тепло встречать и туристов, которые приезжают в наш регион на отдых. По итогам семи месяцев Башкортостан посетили более 1 миллиона 100 тысяч гостей. Такой результат отметила и глава Ростуризма Марина Догузова, подводя предварительные итоги летнего сезона.
Такая оценка обоснована. Для увеличения турпотока в Башкортостан бизнес продолжает инвестировать в строительство новых гостиниц, глэмпингов, развивается придорожный сервис. Гостям будет интересно в любое время года.
Удобнее и привлекательнее для туристов станет и башкирская столица. 210 миллионов рублей из федерального бюджета выделят Уфе за победу в первом конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов. Глава Башкортостана подчеркнул, что республика привлекает гостей не только своей уникальной природой, но и богатой историей.
Туристско-информационный центр – это своеобразный офис туриста, где можно получить всю необходимую информацию об отдыхе в Башкортостане, уникальных исторических объектах и достопримечательностях, спланировать маршрут. ТИЦы открыты в Уфе и некоторых районах республики. А уже скоро открыть для себя удивительный Башкортостан можно будет всего в один клик.