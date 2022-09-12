В Башкортостане создают поисковый сервис для выбора турпоездок по республике

Открой республику. Спланировать свой туристический маршрут по Башкортостану можно будет в один клик. Для этого создается цифровая поисковая система, в которую включат все гостиницы, турбазы и глэмпинги региона. Об этом сегодня рассказали на еженедельном оперативном совещании в ЦУРе, которое провёл Радий Хабиров.

Этим летом у Маймуны Кашфеевой из села Улу-Теляк Иглинского района ухудшилось зрение. Хотела поехать на обследование в ЦРБ, но окулисты со всем необходимым оборудованием сами приехали в ёё деревню в составе медицинского поезда здоровья.

Начались проблемы с глазами, как будто песком засыпали. Проверили. Оказалось, что катаракта. Маймуна Кашфеева, пенсионерка

Своевременно поставленный диагноз спас пенсионерке зрение. Всего же врачи Башкортостана осмотрели более 120 тысяч жителей республики во время работы «Поездов здоровья». Акция прошла в регионе в четвёртый раз. Благодаря ей почти у четырех тысяч граждан выявлены серьёзные заболевания, пациенты своевременно направлены на лечение.

Мы всем миром говорим спасибо врачам, это дорого стоит. Выехали из Уфы, посетили районы. Я думаю, и врачи получили опыт, потому что разноплановые пациенты поступали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров дал поручение Минздраву формировать медицинские поезда и на следующий год, и подумать о новых маршрутах. Также Глава Башкортостана поблагодарил строителей, которые качественно выполнили работы в Учалах при возведении одной из крупнейших школ республики на 1225 мест. Похвалу заслужили и аграрии, которые на данный момент уже собрали 4 миллиона 300 тысяч тонн зерна. Это лучший показатель за последние 36 лет. Одна из причин такого успеха – поддержка республикой хозяйств при покупке высокотехнологичной сельхозтехники. Регулярно обновляется и автопарк «Башавтотранса».

С 2018 года для ГУП «Башавтотранс» по разным программам закуплено 1006 единиц подвижного состава различного класса, перевозчиками частной формы собственности приобретено 250 единиц новых автобусов. Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Осень вступила в свои права, температура на улице с каждым днем постепенно снижается. В связи с этим Радий Хабиров дал поручение Министерству ЖКХ быть готовыми к началу отопительного сезона и вовремя подать тепло в социальные учреждения и жилые дома.

Много обращений идёт в этой связи, поэтому ваша задача, как только наступит время, сразу включайте и подавайте тепло. Поэтому сейчас проведите все необходимые подготовительные работы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Республика должна тепло встречать и туристов, которые приезжают в наш регион на отдых. По итогам семи месяцев Башкортостан посетили более 1 миллиона 100 тысяч гостей. Такой результат отметила и глава Ростуризма Марина Догузова, подводя предварительные итоги летнего сезона.

Помимо пляжного отдыха на Черном море, растёт популярность отдыха на Алтае, в Карелии, на Байкале. Новинкой сезона, кстати, стала Башкирия. Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму

Такая оценка обоснована. Для увеличения турпотока в Башкортостан бизнес продолжает инвестировать в строительство новых гостиниц, глэмпингов, развивается придорожный сервис. Гостям будет интересно в любое время года.

Мы уже сформировали большой реестр событийных мероприятий, который утвержден в Республике Башкортостан, также формируем реестр по маршрутам, которые уже имеются в Башкортостане и которые мы можем реализовать в перспективе исходят из того, где уже находятся наши туристы. Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Удобнее и привлекательнее для туристов станет и башкирская столица. 210 миллионов рублей из федерального бюджета выделят Уфе за победу в первом конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов. Глава Башкортостана подчеркнул, что республика привлекает гостей не только своей уникальной природой, но и богатой историей.

У наших ученых, которые будут заниматься археологическими экспедициями у мавзолея Тура-хана и в других местах, уже есть интересные находки. Дальше уже идет научная обработка. Я думаю, там появляется очень интересное место. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан