Радий Хабиров встретился с президентом фонда «Центр стратегических разработок» Владиславом Онищенко

Башкортостан – надёжный партнер. Об этом сегодня заявил президент фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко во время встречи с Главой республики.
За круглым столом обсудили развитие взаимодействия между регионом и фондом, реализацию перспективных проектов на территории Башкортостана. Радий Хабиров подчеркнул, что подобные структуры должны быть в каждом субъекте страны. У нас в республике он существует в числе перспективных направлений деятельности – создание кластера беспилотной авиации и центра печатной аддитивной микроэлектроники.
Участники встречи рассмотрели ключевые направления взаимодействия. В минувшие выходные их обсудили в Нуримановском районе на выездной стратегической сессии с участием команды ЦСР «Смелые решения. Экономическое развитие Башкортостана». Речь идёт о модернизации транспортной системы республики, повышении производительности труда, развитии туризма и предпринимательства. Фонд занимается стратегическим и территориальным развитием, социально-экономическими исследованиями, поддержкой сети многофункциональных центров «Мои документы».