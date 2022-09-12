Радий Хабиров встретился с президентом фонда «Центр стратегических разработок» Владиславом Онищенко

Всероссийский форум МФЦ в этом году будет проходить в Уфе. Это, мне кажется, является характерным признаком, потому что такого прогресса в этом вопросе, как у республики, мало кому удалось за последние годы достичь. Это объективный факт. Во-вторых, хочу поблагодарить за сотрудничество. Мы практически ни с одним регионом России так успешно не сотрудничаем.

Владислав Онищенко, президент фонда «Центр стратегических разработок»