Радий Хабиров встретился с президентом фонда «Центр стратегических разработок» Владиславом Онищенко

Башкортостан – надёжный партнер. Об этом сегодня заявил президент фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко во время встречи с Главой республики.

За круглым столом обсудили развитие взаимодействия между регионом и фондом, реализацию перспективных проектов на территории Башкортостана. Радий Хабиров подчеркнул, что подобные структуры должны быть в каждом субъекте страны. У нас в республике он существует в числе перспективных направлений деятельности – создание кластера беспилотной авиации и центра печатной аддитивной микроэлектроники.

Какие задачи мы себе ставили? Чем наш центр занимается? Это, прежде всего, сопровождение стратегических проектов – от начала идеи до ее реализации. Рядом с центром у нас работает «Корпорация развития». Они работают в увязке, подхватывают проект и доводят его до логического завершения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Участники встречи рассмотрели ключевые направления взаимодействия. В минувшие выходные их обсудили в Нуримановском районе на выездной стратегической сессии с участием команды ЦСР «Смелые решения. Экономическое развитие Башкортостана». Речь идёт о модернизации транспортной системы республики, повышении производительности труда, развитии туризма и предпринимательства. Фонд занимается стратегическим и территориальным развитием, социально-экономическими исследованиями, поддержкой сети многофункциональных центров «Мои документы».

Всероссийский форум МФЦ в этом году будет проходить в Уфе. Это, мне кажется, является характерным признаком, потому что такого прогресса в этом вопросе, как у республики, мало кому удалось за последние годы достичь. Это объективный факт. Во-вторых, хочу поблагодарить за сотрудничество. Мы практически ни с одним регионом России так успешно не сотрудничаем.

Владислав Онищенко, президент фонда «Центр стратегических разработок»
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