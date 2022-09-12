В Уфе снимают второй сезон сериала «Саня, газуй!»

В Уфе проходят съемки второго сезона сериала «Саня, газуй!» с участием российских звезд. В центре сюжета продолжение истории девушки Саши, которая выбрала профессию автомеханика.

Доказав своим коллегам и руководству, что она специалист высокого класса, теперь Сане предстоит проявить себя и как лидера. А помимо борьбы с конкурентами, необходимо еще и разобраться с личной жизнью. Второй сезон сериала создатели вновь решили снимать в Уфе.

Нам понравилось здесь снимать. Хорошая база, архитектура, актеры. Мы со всеми подружились. Филипп Абрютин, режиссёр сериала «Саня, газуй-2»

Съемки проходят при поддержке киностудии «Башкортостан». На данный момент процесс завершается, первые серии зрители увидят уже в конце октября. В съемках участвуют актеры со всей страны во главе со звездами отечественного кино. В перерывах между дублями исполнители главных ролей любили пошутить, а некоторых из них, как оказалось, многое связывает с нашей республикой

Очень нравится в Башкирии. Спасибо вашему телеканалу – смотрю. Даже сам распевался, смотря передачу, где учат петь детей. Пять лет назад один раз вел передачу «Гора новостей». Сергей Друзьяк, актёр театра и кино