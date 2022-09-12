Башкирские борцы не сумели завоевать бронзовые медали турнире «Мемориал Аксенова»

Фанис Валитов и Адлан Амриев не сумели завоевать бронзовые медали на Международном турнире «Мемориал Героя Советского Союза Аксенова. Возрождение». Борцы из Башкортостана уступили соперникам в схватках за третье место. Соревнования проходили в Новосибирске.

И в них принимали участие команды из России, а также из Ирана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Италии. Республику представляли три наших спортсмена в категориях до 60, 67 и 87 килограммов. Сергей Логвинов из Белорецка также не сумел побороться за медали состязаний.