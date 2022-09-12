«Салават Юлаев» уступил «Спартаку» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от московского «Спартака». Первый период прошел без заброшенных шайб, несмотря на преимущество «Салавата Юлаева».

Во второй двадцатиминутке «Спартак» в течение шести минут забросил сразу трижды. Отличились Илья Талалуев, Александр Хохлачёв и Максим ЦыплакОв. 0:3 – перед заключительным периодом, который «Салават Юлаев» начал ударно. И уже на 12-й секунде Сергей Шмелев одну шайбу отыграл. Однако «Спартак» надежно оборонялся, счёт во встрече так и не изменился.