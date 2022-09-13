«Настрой боевой»: пятая бригада врачей из Башкирии присоединилась к коллегам в ЛНР

Команду башкирских врачей в Донбассе пополнила новая бригада медиков из нашей республики. В пятую вахту вошли 14 врачей, четыре медсестры и два водителя передвижных комплексов.

Они разместились на базе больницы имени «Известий» в городе Красный Луч Луганской Народной Республики. С прошлой вахты остались восемь врачей, некоторые из них работают в Донбассе уже пятый месяц.

Настрой боевой, люди понимали, куда едут. Оставшиеся уже прочувствовали атмосферу, все всё понимают. Настроены оказывать помощь и разгружать местных врачей. Артур Мугаллимов, руководитель бригады башкирских медиков, заведующий ЛОР-отделением РКБ им. Г.Г. Куватова

Также в Красном Луче отметили местных врачей благодарственными грамотами, подписанными руководителем администрации главы республики Максимом Забелиным, за обеспечение комфортных условий для пребывания наших медиков на Донбассе. Первую благодарность руководитель аппарата правительства Башкортостана Азамат Абдрахманов вручил главному врачу Краснолучской многопрофильной больницы «Известий» Сергею Перепелице.

Высоко оцениваем работу башкирских медиков, благодарны за помощь в такое непростое время. Прислушиваемся к пожеланиям друг друга. Сергей Перепелица, главный врач Краснолучской многопрофильной больницы имени «Известий»