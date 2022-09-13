«Настрой боевой»: пятая бригада врачей из Башкирии присоединилась к коллегам в ЛНР

Команду башкирских врачей в Донбассе пополнила новая бригада медиков из нашей республики. В пятую вахту вошли 14 врачей, четыре медсестры и два водителя передвижных комплексов.
Они разместились на базе больницы имени «Известий» в городе Красный Луч Луганской Народной Республики. С прошлой вахты остались восемь врачей, некоторые из них работают в Донбассе уже пятый месяц.
Также в Красном Луче отметили местных врачей благодарственными грамотами, подписанными руководителем администрации главы республики Максимом Забелиным, за обеспечение комфортных условий для пребывания наших медиков на Донбассе. Первую благодарность руководитель аппарата правительства Башкортостана Азамат Абдрахманов вручил главному врачу Краснолучской многопрофильной больницы «Известий» Сергею Перепелице.