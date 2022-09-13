Жители Башкирии меньше страдают депрессией до и после отпуска

С депрессией после отпуска обычно сталкиваются специалисты по управлению персоналом (30%), юристы (29%), а также административный персонал и работники транспортной сферы (27%). Накануне отдыха плохое настроение чаще других испытывают маркетологи (14%), ИТ-специалисты (11%) и бухгалтеры (10%). И до, и после отпуска в депрессии пребывают по 25% производственников и маркетологов, а также 22% специалистов по продажам. Вообще не сталкивались с околоотпускной депрессией 53% начинающих специалистов и по 41% строителей и бухгалтеров.