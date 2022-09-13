Жители Башкирии меньше страдают депрессией до и после отпуска

Интересное исследование провёл популярный сервис по поиску работы hh.ru. Специалисты выяснили, какое позитивное влияние оказывает отпуск на состояние жителей Башкирии.
Так, с депрессией в преддверии или после отпуска никогда не сталкивались 53% жителей Башкирии. Это самый высокий показатель по стране. Еще 16% респондентов обычно испытывают постотпускную депрессию, 6% - предотпускную, столько же пребывают в не лучшем расположении духа и до, и после отпуска.
С депрессией после отпуска обычно сталкиваются специалисты по управлению персоналом (30%), юристы (29%), а также административный персонал и работники транспортной сферы (27%). Накануне отдыха плохое настроение чаще других испытывают маркетологи (14%), ИТ-специалисты (11%) и бухгалтеры (10%). И до, и после отпуска в депрессии пребывают по 25% производственников и маркетологов, а также 22% специалистов по продажам. Вообще не сталкивались с околоотпускной депрессией 53% начинающих специалистов и по 41% строителей и бухгалтеров.
21% из тех, кто испытывал депрессию из-за отпуска, говорят, что это происходит всегда, 19% — что время от времени. 18% опрошенных начали страдать от упадка настроения до или после отпуска только в последние два года, столько же — в этом году.
Причиной отпускной депрессии обычно становятся нехватка денег на желаемый отпуск (51%), нехватка денег после отпуска (45%) и общая (хроническая) усталость (44%). Также негативные настроения появляются из-за недовольства условиями работы после возвращения из отпуска (40%), токсичной среды на работе (34%), невозможности восполнить силы в отпуске (30%) и отсутствия возможности выбрать место отдыха (26%), значительно реже – по причине плохих условий на отдыхе (15%).