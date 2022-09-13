В Башкирии биологи научились создавать корм для птиц из куриного помета

Биологи из Башкортостана нашли решение мировой экологической проблемы. Специалисты из Башкирского государственного университета научились перерабатывать куриный помет, который считается опасными отходами, в питательный корм для птиц. По словам учёных, такая утилизация не только поможет производителям сэкономить, но и благоприятно повлияет на окружающую среду.

Разработка специалистов оказалась не просто безотходной, но и полезной. Все дело в пищеварительной системе птиц, которые просто не способны усваивать некоторые питательные вещества. Из куриных отходов ученые извлекают полноценный белок, чтобы вторично использовать его в корме для птиц. Сначала помет растворяют в воде, затем добавляют туда определенный реактив, который помогает выделить белковый концентрат. После этого полученные органические вещества высушивают в течение суток.

Из килограмма сырого помета получается 10 граммов чистого белка, что по питательности равноценно 100 граммам комбикорма. К слову, такая возможность переработки отходов выглядит заманчиво с точки зрения не только экономии, но и экологичности производства. Ведь птичий помет, как известно, не используется в качестве удобрений из-за слишком высокого содержания мочевой кислоты.

Сейчас на территории России насчитывается более 600 птицефабрик, которые ежедневно производят почти 850 тысяч тонн помета. На содержание полигонов для хранения этих отходов тратится порядка 35 млрд в год. Это ещё не считая миллионных штрафов за нарушение экологии, которые можно было бы направить на усовершенствование переработки, говорят специалисты. Изменить ситуацию решила одна из птицефабрик республики, обратившись за помощью к биологам Башкирского государственного университета.