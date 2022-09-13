Стало известно самочувствие парня, который упал на машину в Башкирии

Стало известно самочувствие молодого человека, который упал на машину в Стерлитамаке.

Инцидент произошёл 12 сентября около десяти часов вечера у дома №27 по улице Тукаева. На одну из припаркованных машин с высоты упал парень. Случившееся запечатлела камера видеонаблюдения.

Пострадавшего госпитализировали. Как сообщает ИА «Башинформ», у парня диагностировали сотрясение головного мозга, перелом левого локтевого отростка и второго поясничного позвонка. Также у молодого человека диагностирован травматический шок. Состояние оценивается как стабильное.